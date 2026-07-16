به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در ادامه برنامه‌های خود برای حفظ نفرات کلیدی، به توافق نهایی با محمدحسین اسلامی نزدیک شده و به نظر می‌رسد این بازیکن به‌زودی قراردادش را با آبی‌پوشان تمدید خواهد کرد.

در روزهای گذشته اخبار مختلفی درباره روند مذاکرات استقلال با محمدحسین اسلامی، روزبه چشمی و محمدرضا کوشکی منتشر شده بود. در برخی گزارش‌ها اختلافات مالی، مهم‌ترین مانع دستیابی به توافق نهایی عنوان می‌شد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد گفت‌وگوهای باشگاه با اسلامی طی روزهای اخیر روند مثبتی داشته و دو طرف بر سر ادامه همکاری به توافق رسیده‌اند. انتظار می‌رود این توافق به‌زودی به‌صورت رسمی اعلام شود تا این بازیکن به تمرینات استقلال اضافه شود.

در سوی دیگر، وضعیت تمدید قرارداد روزبه چشمی و محمدرضا کوشکی همچنان در دست بررسی است. مدیران باشگاه مذاکرات با این دو بازیکن را ادامه می‌دهند و امیدوارند پرونده تمدید قرارداد آن‌ها نیز در روزهای آینده بسته شود.

سهراب بختیاری‌زاده نیز تأکید ویژه‌ای بر حفظ این سه بازیکن دارد و معتقد است حضور آن‌ها نقش مهمی در اجرای برنامه‌های فنی استقلال در فصل آینده خواهد داشت. سرمربی آبی‌ها خواهان تعیین تکلیف سریع این پرونده‌هاست تا تیمش با کمترین دغدغه وارد مرحله آماده‌سازی شود.

استقلال در شرایطی روزهای حساس نقل‌وانتقالات را پشت سر می‌گذارد که جدایی بازیکنانی مانند یاسر آسانی و منیر الحدادی، فشار مضاعفی بر کادر فنی وارد کرده است. از سوی دیگر، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه، امکان جذب بازیکنان جدید را با ابهام مواجه کرده و همین موضوع اهمیت حفظ مهره‌های فعلی را دوچندان کرده است.

در چنین شرایطی، تمدید قرارداد با بازیکنان تأثیرگذار به یکی از اولویت‌های اصلی مدیران استقلال تبدیل شده؛ موضوعی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آبی‌پوشان در فصل جدید لیگ برتر داشته باشد.

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