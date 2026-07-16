جنون «جام جهانی» در بلیتهای قرعهکشی کریسمس
اسپانیاییها تاریخ فینال را پیشخرید کردند
در آستانه فینال سرنوشتساز جام جهانی میان اسپانیا و آرژانتین، بلیتهای بختآزمایی کریسمس با شماره تاریخ برگزاری این فینال بزرگ، از همین امروز با هجوم بیسابقهئ خریداران در سراسر اسپانیا مواجه شده است.
به گزارش ایلنا، یکشنبه ۱۹ جولای، فینال جام جهانی ۲۰۲۶ در نیویورک میان اسپانیا و آرژانتین برگزار خواهد شد؛ تاریخی که میتواند زندگی هواداران و بازیکنان را به طور کامل دگرگون کند، روزی که پتانسیل تبدیل شدن به یک لحظه کلیدی و فراموشنشدنی در تاریخ فوتبال جهان را دارد و جالب اینکه حالا تاثیر خود را روی قرعهکشی مشهور بختآزمایی کریسمس نیز گذاشته است. بلیت شماره ۱۹۷۲۶ (به نشانه تاریخ ۱۹/۷/۲۶) از امروز رسماً برای فروش عرضه شده است.
بر اساس گزارشهای رسیده به نشریه دیاریو آس، این شماره شانس در مادرید نیز به فروش میرسد، اما به طور انحصاری برای مشتری خاصی رزرو شده که سالهاست همین تاریخ و شماره را برای خود انتخاب میکند؛ بنابراین در صورت برنده شدن، او میتواند یک خوششانسی دوچندان را تجربه کند. این شماره همچنین در شهرهای سویل، گرانادا، مالاگا، والنسیا و تنریف نیز در حال توزیع و فروش است.
دقیقاً یکی از همین مراکز فروش بلیت بختآزمایی به نام "لوتریا استریا" واقع در منطقه دوس هرماناس سویل، این شماره خاص را از امروز برای خرید عموم در دسترس قرار داده است. آنها صبح امروز در این باره اعلام کردند: «این شماره از امروز برای فروش عمومی عرضه میشود.» مغازههای مجاور و همسایه از قبل این شماره را در اختیار دارند و بومیان منطقه که سالهاست در این قرعهکشی شرکت میکنند، آن را برای خود رزرو کرده بودند، اما این روند انحصاری تا امروز بیشتر دوام نیاورد.
از امروز، آنها میتوانند مژده این شانس بزرگ را به گوش صدها تن از هواداران پرشور فوتبال برسانند که همواره به دنبال تاریخهای کلیدی و نمادین هستند تا داستان متفاوتی را به یک رویداد تاریخی و به یادماندنی دیگر متصل کنند. تاسها برای فینال بزرگِ روز یکشنبه ریخته شده است. برای قرعهکشی بزرگ روز ۲۲ دسامبر باید کمی بیشتر منتظر ماند، اما از همین حالا هواداران با هیجانی مضاعف به انتظار نشستهاند تا فاصله ۱۵۶ روزه میان این دو تاریخ بزرگ سپری شود.