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حمله پیرس مورگان به آلبی‌سلسته

«امیدوارم اسپانیا مثل نبرد فالکلند نابودتان کند»

«امیدوارم اسپانیا مثل نبرد فالکلند نابودتان کند»
کد خبر : 1814226
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پیرس مورگان، روزنامه‌نگار جنجالی انگلیسی، با حمله تند به بازیکنان آرژانتین و «احمق‌های بی‌کلاس» خطاب کردن آن‌ها به خاطر نمایش بنر سیاسی، ابراز امیدواری کرد که اسپانیا مانند جنگ فالکلند آن‌ها را در هم بکوبد.

به گزارش ایلنا، بنری با نوشته «فالکلند متعلق به آرژانتین است» که شاگردان لیونل اسکالونی در جریان جشن صعود به فینال در روز یکشنبه ۱۹ جولای به نمایش گذاشتند، به همان اندازه که تاریخی است، جنجال‌های زیادی را نیز به پا کرده است. اگرچه بحرانی که در سال ۱۹۸۲ در جزایری که بریتانیایی‌ها آن را فالکلند می‌نامند آغاز شد، برای انگلیسی‌ها ریشه‌های عمیق یا وزن تاریخی مشابه آرژانتینی‌ها ندارد، اما این شیوه شادی آلبی‌سلسته به شدت باعث خشم و عصبانیت در انگلستان شده است. برای درک علت این موضوع، کافی است نگاهی به یادداشت پیرس مورگان در شبکه اجتماعی ایکس بیندازیم.

«امیدوارم اسپانیا مثل نبرد فالکلند نابودتان کند»

این روزنامه‌نگار جنجالی انگلیسی در صفحه خود نوشت: «احمق‌های بی‌کلاس. امیدوارم اسپانیا در فینال آن‌ها را در هم بکوبد، درست همان‌طور که ما در جنگ فالکلند نابودشان کردیم.» پیرس مورگان که پیش از این در مقاطعی خود را در آستانه رویارویی با شاگردان لوئیس دلا فوئنته در نیوجرسی می‌دید و حتی از "کلاس درس تاکتیکی" توماس توخل تمجید کرده بود، پس از حذف سه‌شیرها، خشم خود را سر آرژانتینی‌ها خالی کرد. البته او در این ماجرا تنها نبود.

«امیدوارم اسپانیا مثل نبرد فالکلند نابودتان کند»

در برنامه "بی‌بی‌سی بِرِکفست"، پیتر رید، بازیکن سابق تیم ملی انگلیس که عضوی از آن ترکیب خاطره‌انگیز سال ۱۹۸۶ در تقابل با آرژانتین بود، درباره بنر به نمایش درآمده توسط شاگردان لیونل اسکالونی صراحتاً اعلام کرد: «این کار غیرقابل قبول است.» پیش از این نیز، اقدام هواداران آرژانتینی در به آتش کشیدن چندین پرچم بریتانیا و همچنین اظهارات کهنه‌سربازان جنگی بریتانیا، در روزهای پیش از بازی به شدت مورد بحث و جدل قرار گرفته بود. آنچه اکنون کاملاً مبرهن و واضح به نظر می‌رسد این است که این "حرکت تحریک‌آمیز" جریمه نقدی بسیار سنگینی را برای فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) به همراه خواهد داشت.

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