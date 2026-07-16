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پویا پورعلی سرخ‌پوش شد

پویا پورعلی سرخ‌پوش شد
کد خبر : 1814192
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باشگاه پرسپولیس با جذب پویا پورعلی، هافبک باتجربه فوتبال ایران، یکی دیگر از خریدهای نقل‌وانتقالاتی خود را نهایی کرد. این بازیکن با امضای قراردادی دو ساله به جمع سرخ‌پوشان پایتخت ملحق شد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه پرسپولیس به‌صورت رسمی از جذب پویا پورعلی خبر داد و این هافبک با امضای قراردادی دو ساله، به عضویت سرخ‌پوشان درآمد.

این انتقال پس از پایان مذاکرات میان مدیران باشگاه و این بازیکن نهایی شد. پورعلی با حضور در ساختمان باشگاه، قرارداد خود را امضا کرد تا به‌عنوان یکی از خریدهای جدید پرسپولیس، در اختیار کادر فنی قرار بگیرد.

پویا پورعلی سرخ‌پوش شد

پویا پورعلی از گزینه‌های مورد نظر مهدی تارتار برای تقویت خط میانی پرسپولیس بود و با تأیید سرمربی جدید سرخ‌پوشان، روند انتقال او به جمع سرخ‌ها تکمیل شد.

این هافبک در سال‌های گذشته سابقه حضور در تیم‌های ذوب‌آهن، تراکتور، ملوان و گل‌گهر را در کارنامه دارد و در فصل گذشته نیز عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت.

باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانیه‌ای ضمن خوشامدگویی به این بازیکن، برای او در دوران حضورش با پیراهن سرخ‌پوشان آرزوی موفقیت کرد.

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