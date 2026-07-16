یاسر آسانی در آستانه انتخاب تیم جدید
رسانههای آلبانی از پایان همکاری یاسر آسانی با استقلال خبر دادهاند. این مهاجم با استناد به اختلافات مالی قرارداد خود را بهصورت یکطرفه فسخ کرده و اکنون در حال بررسی پیشنهادهایش برای انتخاب مقصد بعدی است.
به گزارش ایلنا، در حالی که وضعیت حقوقی قرارداد یاسر آسانی با استقلال همچنان محل بحث است، یک رسانه آلبانیایی مدعی شد این بازیکن خود را بازیکن آزاد میداند و بهزودی درباره تیم آیندهاش تصمیم خواهد گرفت.
بر اساس گزارش سایت «بالکانوب»، آسانی پس از بروز اختلافات مالی با باشگاه استقلال، با ارسال نامهای رسمی قرارداد خود را بهصورت یکطرفه فسخ کرده است. این بازیکن پرداخت نشدن مطالبات فصل گذشته و همچنین اجرا نشدن تعهدات مالی مربوط به فصل جدید را از دلایل اصلی این تصمیم عنوان کرده است.
این رسانه همچنین اعلام کرد مهاجم تیم ملی آلبانی در حال بررسی گزینههای پیشروی خود است و انتظار میرود در آینده نزدیک مقصد بعدیاش را مشخص کند. در گزارش بالکانوب آمده است که آسانی پیشتر نیز مورد توجه چند باشگاه از سطح نخست فوتبال اسپانیا قرار گرفته بود، هرچند هنوز نام باشگاهی بهعنوان مقصد نهایی او مطرح نشده است.
در ادامه این گزارش، شرایط منطقه و وقفه طولانی در برگزاری مسابقات از عواملی عنوان شده که بر وضعیت حرفهای این بازیکن تأثیر گذاشته است. آسانی آخرین بار در پایان ماه فوریه به میدان رفت و دوری طولانی از مسابقات، روی جایگاه او در تیم ملی آلبانی نیز اثرگذار بوده است.
یاسر آسانی در مدت حضورش با پیراهن استقلال، در ۲۹ مسابقه به میدان رفت و موفق شد ۱۳ گل به ثمر برساند و چهار پاس گل نیز ثبت کند. او یکی از مهرههای تأثیرگذار خط حمله آبیپوشان محسوب میشد و جدایی احتمالیاش، آن هم در شرایطی که استقلال با محدودیتهای نقلوانتقالاتی روبهرو است، میتواند چالشی جدی برای کادر فنی ایجاد کند.
با این حال، باشگاه استقلال هنوز موضع رسمی خود را درباره اعتبار حقوقی فسخ قرارداد این بازیکن اعلام نکرده و باید دید سرنوشت این پرونده در روزهای آینده چگونه رقم خواهد خورد.