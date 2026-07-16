به گزارش ایلنا، پرونده معرفی سومین نماینده فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و پیگیری‌های فدراسیون فوتبال برای تغییر تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا ادامه یافته است.

پس از انتشار خبر مخالفت AFC با حضور چادرملو اردکان در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، صبح امروز جلسه‌ای میان مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و علیرضا بابایی، مدیرعامل باشگاه چادرملو برگزار شد.

در این نشست، رئیس فدراسیون فوتبال به مدیرعامل چادرملو اطمینان داد که موضوع حضور این تیم در رقابت‌های آسیایی را با جدیت دنبال خواهد کرد و رایزنی‌های لازم با کنفدراسیون فوتبال آسیا ادامه می‌یابد.

بر همین اساس، قرار است فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای جدید به AFC، درخواست اصلاح نماینده ایران را مطرح کرده و خواهان جایگزینی نام چادرملو اردکان به جای گل‌گهر در فهرست تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا ۲ شود.

چادرملو پیش از این با برتری مقابل پرسپولیس و گل‌گهر در رقابت‌های تعیین سهمیه، جواز حضور در مسابقات آسیایی را در زمین مسابقه به دست آورده بود، اما مخالفت AFC با معرفی این تیم، پرونده نماینده سوم ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

با وجود وعده مهدی تاج برای پیگیری این موضوع، تصمیم نهایی درباره حضور چادرملو در لیگ قهرمانان آسیا ۲ در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهد بود و این باشگاه باید منتظر پاسخ رسمی AFC به مکاتبات جدید فدراسیون بماند.

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