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رکورد تاریخی قیمت بلیت فینال جام جهانی ۲۰۲۶

رکورد تاریخی قیمت بلیت فینال جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1814175
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فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان آرژانتین و اسپانیا پیش از برگزاری، رکورد گران‌ترین رویداد ورزشی تاریخ آمریکا در بازار فروش مجدد بلیت را شکست.

به گزارش ایلنا،  بررسی داده‌های منتشرشده از سوی مجله فوربس و پلتفرم فروش بلیت TickPick نشان می‌دهد دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بین تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا به گران‌ترین رویداد ورزشی تاریخ آمریکا در بازار فروش مجدد بلیت تبدیل شده است.

بر اساس این آمار، میانگین قیمت بلیت این مسابقه به ۱۱ هزار و ۳۲۷ دلار رسیده است. همچنین ارزان‌ترین بلیت موجود برای تماشای فینال ۶ هزار و ۹۴۳ دلار قیمت دارد.

در همین حال، گران‌ترین بلیت فروخته‌شده برای این مسابقه تاکنون با قیمت ۲۸ هزار و ۴۷۹ دلار به فروش رسیده که رکوردی بی‌سابقه در بازار ثانویه فروش بلیت رویدادهای ورزشی آمریکا محسوب می‌شود.

افزایش چشمگیر تقاضا برای تماشای دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ و حضور دو قدرت سنتی فوتبال جهان، از مهم‌ترین دلایل جهش تاریخی قیمت بلیت این مسابقه عنوان شده است.

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