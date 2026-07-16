میزان درآمد دلاری تیم های لیگ برتری ایران از جام جهانی
حضور ملیپوشان فوتبال ایران و بازیکنان خارجی شاغل در لیگ برتر در جام جهانی ۲۰۲۶، درآمدی نزدیک به چهار میلیون دلار برای باشگاههای ایرانی به همراه داشت.
به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ تنها ویترینی برای نمایش توانایی بازیکنان نبود؛ این رقابتها به یکی از مهمترین منابع درآمدی باشگاههای فوتبال نیز تبدیل شد. فیفا مطابق برنامه حمایت از باشگاهها، بابت حضور بازیکنان در اختیار تیمهای ملی، مبالغ مشخصی را به باشگاهها پرداخت میکند؛ درآمدی که در فوتبال ایران نیز سهم قابل توجهی را به چند باشگاه بزرگ اختصاص داده است.
بررسی دادههای مربوط به باشگاههای لیگ برتر نشان میدهد مجموع درآمد تیمهای ایرانی از محل حضور بازیکنان در جام جهانی به سه میلیون و ۹۷۵ هزار دلار رسیده است؛ رقمی که عمده آن میان چهار مدعی اصلی فوتبال ایران توزیع شده است.
در این میان، استقلال با یک میلیون و ۱۶۰ هزار دلار در صدر جدول درآمدزایی قرار گرفته است. آبیپوشان علاوه بر چهار ملیپوش ایرانی، از حضور سه بازیکن خارجی در جام جهانی نیز سود بردند؛ موضوعی که باعث شد اختلاف محسوسی با سایر رقبا ایجاد کنند. سهم استقلال به تنهایی نزدیک به ۲۹ درصد کل درآمد باشگاههای ایرانی از جام جهانی است.
پس از استقلال، پرسپولیس با یک میلیون و ۶۰ هزار دلار در رتبه دوم قرار دارد. سرخپوشان از چهار ملیپوش ایرانی و دو بازیکن ازبکستانی درآمد کسب کردند و تنها با اختلاف ۱۰۰ هزار دلاری پشت سر رقیب سنتی خود ایستادند.
تراکتور نیز با ۸۸۰ هزار دلار سومین باشگاه پردرآمد ایران در این بخش محسوب میشود. حضور چهار ملیپوش ایران و یک بازیکن ازبکستانی باعث شد تبریزیها بیش از یکپنجم کل درآمد باشگاههای لیگ برتر را به خود اختصاص دهند.
در رده چهارم، سپاهان با ۵۲۵ هزار دلار قرار گرفته است. طلاییپوشان تنها از سه ملیپوش ایرانی درآمد کسب کردند و برخلاف سه باشگاه بالای جدول، بازیکن خارجی حاضر در جام جهانی نداشتند.
فولاد خوزستان و ذوبآهن اصفهان نیز هر کدام با ۱۷۵ هزار دلار در انتهای این فهرست قرار گرفتهاند؛ درآمدی که تنها از حضور یک ملیپوش ایرانی برای هر باشگاه حاصل شده است.
سه باشگاه، صاحب نزدیک به ۸۰ درصد درآمد
نگاهی به توزیع درآمدها نشان میدهد شکاف قابل توجهی میان باشگاههای بزرگ و سایر تیمها وجود دارد. استقلال، پرسپولیس و تراکتور روی هم سه میلیون و ۱۰۰ هزار دلار دریافت میکنند؛ یعنی حدود ۷۸ درصد کل درآمد باشگاههای لیگ برتر از جام جهانی.
اگر سپاهان نیز به این جمع اضافه شود، سهم چهار باشگاه نخست به بیش از ۹۱ درصد کل درآمد میرسد؛ آماری که نشان میدهد درآمدهای دلاری فوتبال ایران عملاً در اختیار تعداد محدودی از باشگاهها قرار گرفته است.
ملیپوش؛ سرمایهای با ارزش ۱۷۵ هزار دلار
محاسبات نشان میدهد هر بازیکن ایرانی حاضر در فهرست نهایی جام جهانی، حدود ۱۷۵ هزار دلار برای باشگاه خود درآمد ایجاد کرده است. بازیکنان ازبکستان نیز به دلیل یک روز حضور بیشتر در اختیار تیم ملی، ۱۸۰ هزار دلار نصیب باشگاههای خود کردند.
این ارقام نشان میدهد حضور یک بازیکن در جام جهانی، علاوه بر ارزش فنی و تبلیغاتی، از نظر اقتصادی نیز یک سرمایه قابل توجه برای باشگاهها محسوب میشود؛ موضوعی که میتواند در سیاستهای نقلوانتقالاتی مدیران باشگاهها نقش پررنگتری پیدا کند.
استقلال؛ برنده بزرگ جام جهانی خارج از زمین
بررسی جزئیات درآمدها نشان میدهد تفاوت اصلی استقلال با سایر رقبا، حضور بازیکنان خارجی در جام جهانی بوده است. آبیها علاوه بر چهار ملیپوش ایرانی، از حضور رستم آشورماتوف، جلالالدین ماشاریپوف و داکنز نازون نیز درآمد کسب کردند. هرچند مصدومیت ماشاریپوف باعث کاهش بخشی از پاداش او شد، اما همین بازیکنان خارجی عامل اصلی صدرنشینی استقلال در جدول درآمدهای دلاری هستند.
در مقابل، پرسپولیس و تراکتور با وجود تعداد مشابه ملیپوشان ایرانی، به دلیل سهم کمتر از بازیکنان خارجی، پایینتر از استقلال قرار گرفتند.
درآمدی که میتواند معادلات مالی باشگاهها را تغییر دهد
با توجه به شرایط اقتصادی فوتبال ایران، دریافت چند صد هزار دلار درآمد ارزی برای باشگاهها اهمیت ویژهای دارد. این مبالغ میتواند بخشی از هزینه قرارداد بازیکنان، پرداخت مطالبات خارجی یا حتی برنامههای نقلوانتقالاتی فصل آینده را تأمین کند.
از همین رو، حضور بازیکنان در تیمهای ملی دیگر تنها یک افتخار ورزشی نیست؛ بلکه به یک شاخص اقتصادی مهم برای باشگاهها تبدیل شده است. موضوعی که احتمالاً در سالهای آینده، سرمایهگذاری روی جذب و حفظ ملیپوشان را بیش از گذشته به یکی از اولویتهای مدیران باشگاههای لیگ برتر تبدیل خواهد کرد.