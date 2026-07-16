فرشاد تفکری، مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان، در گفت‌وگویی اظهار کرد: «در این مدت به‌صورت مستقیم با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و همچنین حیدر بهاروند گفت‌وگو کرده‌ایم. علاوه بر این، شکایت باشگاه نیز در دادگاه CAS ثبت شده و درخواست تجدیدنظر نسبت به این تصمیم را ارائه داده‌ایم.»

وی با اشاره به اتفاقات رخ‌داده در تورنمنت سه‌جانبه افزود: «نتیجه آن رقابت‌ها نشان داد تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته از انسجام لازم برخوردار نبود. با وجود قهرمانی چادرملو اردکان در آن تورنمنت، در نهایت سهمیه به این تیم نرسید که این مسئله نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی و اجرای آن تصمیم بود.»

مدیرعامل مس رفسنجان بار دیگر بر موضع قطعی این باشگاه تأکید کرد و گفت: «تصمیم ما تغییر نکرده است و در دیدار پلی‌آف شرکت نخواهیم کرد. حتی اگر چنین تصمیمی به محرومیت یا سقوط به دسته‌های پایین‌تر منجر شود، حاضر نیستیم آنچه را که ظلم به باشگاه می‌دانیم، بپذیریم.»

تفکری در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به بررسی دوباره این پرونده اظهار داشت: «انتظار داریم مسئولان شرایط را با دقت بیشتری بررسی کنند و منافع مردم رفسنجان را نیز در نظر بگیرند. گفت‌وگوهای مثبتی با رئیس فدراسیون فوتبال داشته‌ایم و امیدواریم در نهایت از برگزاری مسابقه پلی‌آف جلوگیری شود.»

وی در پایان تأکید کرد باشگاه مس رفسنجان تا زمان اعلام رأی نهایی، پیگیری‌های حقوقی خود را ادامه خواهد داد و همچنان بر مخالفت با برگزاری دیدار پلی‌آف اصرار دارد.