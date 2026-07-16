نقل و انتقالات فوتبال ایران: از بحران استقلال تا تصمیم بزرگ تراکتور

به گزارش ایلنا، کمتر از چند هفته تا آغاز فصل جدید لیگ برتر باقی مانده و حالا بازار نقل‌وانتقالات به مرحله‌ای رسیده که تصمیم‌های مدیران می‌تواند مسیر تیم‌ها را در فصل آینده تغییر دهد. در این میان، اتفاقات رخ داده در استقلال بیش از هر باشگاه دیگری نگاه‌ها را به خود جلب کرده است؛ جایی که در کنار ادامه پرداخت تعهدات مالی، خروج مهره‌های خارجی به دغدغه اصلی مدیران و کادر فنی تبدیل شده است.

باشگاه استقلال در ادامه تسویه حساب با بازیکنان خارجی، مطالبات رستم آشورماتوف را به طور کامل پرداخت کرد و مدافع ازبکستانی علاوه بر دریافت مطالبات فصل گذشته، پیش‌پرداخت قرارداد فصل جدید خود را نیز دریافت کرد تا بدون دغدغه مالی در جمع آبی‌پوشان باقی بماند.

اما در سوی دیگر ماجرا، پرونده یاسر آسانی همچنان مبهم است. اختلاف بر سر نحوه تسویه مطالبات فصل گذشته و پیش‌پرداخت قرارداد جدید، این بازیکن را به سمت فسخ یک‌طرفه قرارداد سوق داد؛ اتفاقی که احتمال کشیده شدن پرونده به مراجع حقوقی بین‌المللی را افزایش داده است.

استقلال؛ از بحران آسانی تا جدایی منیر

مشکلات استقلال تنها به آسانی محدود نشد. منیر الحدادی نیز پس از اعلام ناتوانی در بازگشت به ایران به دلیل مسائل خانوادگی، با توافق دوطرفه قراردادش را فسخ کرد. اگرچه جدایی او بدون پرداخت غرامت انجام شد، اما از دست رفتن همزمان دو مهره هجومی خارجی، دست سهراب بختیاری‌زاده را برای شروع فصل جدید تا حد زیادی خالی کرده است؛ آن هم در شرایطی که محدودیت‌های نقل‌وانتقالاتی، امکان جایگزینی سریع این نفرات را دشوار کرده است.

تراکتور؛ آغاز بازسازی فهرست خارجی‌ها

قهرمان فصل گذشته لیگ برتر نیز برای هماهنگی با قوانین جدید سازمان لیگ، نخستین خانه‌تکانی جدی خود را آغاز کرد. الکساندر سدلار، دوماگوی دروژدک و مارکو یوهانسون با توافق دوطرفه از تراکتور جدا شدند تا سرخ‌پوشان تبریزی بخشی از سهمیه خارجی خود را برای جذب نفرات جدید آزاد کنند.

جدایی دروژدک که در مدت کوتاه حضورش آمار گلزنی قابل توجهی ثبت کرده بود، یکی از مهم‌ترین خروجی‌های این تیم محسوب می‌شود و حالا باید دید دراگان اسکوچیچ چه گزینه‌هایی را برای جایگزینی این بازیکنان در نظر خواهد گرفت.

سپاهان؛ مهم‌ترین تمدید تابستان

در شرایطی که بسیاری از تیم‌ها سرگرم جذب بازیکن هستند، سپاهان موفق شد یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های خود را به سرانجام برساند. احسان حاج‌صفی با توافق نهایی، قراردادش را برای یک فصل دیگر تمدید کرد تا محرم نویدکیا یکی از مهره‌های باتجربه و رهبر رختکن طلایی‌پوشان را همچنان در اختیار داشته باشد.

ذوب‌آهن؛ تقویت همزمان خط دفاع و جناح چپ

ذوب‌آهن نیز فعالیت قابل توجهی در بازار نقل‌وانتقالات داشته است. علی شجاعی با قراردادی دو ساله به جمع شاگردان سیروس پورموسوی اضافه شد تا جای خالی نفرات جدا شده در سمت چپ زمین را پر کند.

در کنار این انتقال، قرارداد امیرحسین جدی نیز تمدید شد تا ذوب‌آهن همزمان سیاست حفظ مهره‌های کلیدی و جذب بازیکنان جدید را دنبال کند.

فولاد روی احیای مهرداد محمدی حساب باز کرد

یکی از انتقال‌های قابل توجه روزهای اخیر، حضور مهرداد محمدی در فولاد خوزستان بود. وینگری که پس از تجربه حضور در استقلال و تراکتور، حالا امیدوار است زیر نظر حمید مطهری بار دیگر به دوران اوج خود بازگردد. فولادی‌ها نیز روی تجربه و کیفیت فنی این بازیکن برای تقویت خط حمله حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

گل‌گهر در آستانه خداحافظی با خارجی‌ها

در سیرجان نیز سیاست متفاوتی در پیش گرفته شده است. گل‌گهر تصمیم گرفته قرارداد مارکوس میراندا، نمانیا توماشوویچ و آمادونی کمالوف را تمدید نکند و تنها وضعیت اریک بایناما همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این تصمیم می‌تواند نشانه آغاز پروژه‌ای جدید برای مهدی رحمتی با تکیه بیشتر بر بازیکنان داخلی باشد.

پرسپولیس و انتقالی که به بن‌بست رسید

در اردوی سرخ‌پوشان، پرونده کسری طاهری همچنان یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات بازار نقل‌وانتقالات است. پرسپولیس که مذاکرات طولانی با روبین‌کازان داشت، در نهایت به دلیل شرایط مالی باشگاه روسی و درخواست یک میلیون یورویی برای انتقال قطعی، موفق به نهایی کردن این انتقال نشد و این مهاجم در نهایت راهی نساجی شد.

نساجی؛ ادامه خریدهای هدفمند

نساجی پس از صعود به لیگ برتر، روند تقویت ترکیب خود را ادامه داده است. پس از جذب دانیال ایری، کسری طاهری و ابوالفضل کوهی، حالا علیرضا جعفرپور، یکی از بهترین دروازه‌بان‌های فصل گذشته، نیز به این تیم نزدیک شده تا پروژه ساخت تیمی مدعی در قائمشهر با سرعت بیشتری دنبال شود.

تغییرات روی نیمکت و کادر فنی

در کنار جابه‌جایی بازیکنان، تغییرات روی نیمکت‌ها نیز ادامه دارد. فجر سپاسی به همکاری خود با پیروز قربانی پایان داد و در حال بررسی گزینه‌های جانشینی اوست. همچنین محمدرضا خدادادی، مربی بدنساز باسابقه پیکان، پس از نزدیک به ۲۰ سال از این باشگاه جدا شد و به احتمال زیاد فصل آینده در چادرملو اردکان فعالیت خواهد کرد.

بازار نقل‌وانتقالات هنوز به ایستگاه پایانی نرسیده، اما روند فعلی نشان می‌دهد استقلال بیش از سایر مدعیان با چالش حفظ سرمایه‌های خود روبه‌رو شده است؛ در مقابل، تراکتور و گل‌گهر وارد فاز بازسازی شده‌اند، سپاهان موفق به حفظ مهم‌ترین مهره باتجربه خود شده و تیم‌هایی مانند ذوب‌آهن، فولاد و نساجی نیز با جذب‌های هدفمند به دنبال ارتقای کیفیت فنی برای فصل بیست‌وششم لیگ برتر هستند. اگر این روند ادامه پیدا کند، روزهای آینده می‌تواند آبستن مهم‌ترین جابه‌جایی‌های تابستان فوتبال ایران باشد.

انتهای پیام/