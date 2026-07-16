صعود شاگردان علیزاده به نیمه نهایی قهرمانی آسیا

به گزارش ایلنا و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، مرحله نخست حذفی رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ امروز (پنج‌شنبه ۲۵ تیر) با هشت دیدار به میزبانی کشور چین و در سالن ورزشی رودخانه وو‌یوان شهر هایکو برگزار شد.

تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران از ساعت ۸:۳۰ دقیقه در چهارمین بازی خود در این رقابت‌ها به مصاف کره جنوبی رفت سه بر یک این تیم را شکست داد و سهمیه رقابت‌های جهانی سال ۲۰۲۷ به دست آورد.

شاگردان عبدالرضا علیزاده در ست سوم این دیدار ۲۵ بر ۱۱ نتیجه را واگذار کردند اما در ست‌های اول، دوم و چهارم این دیدار به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۸ فاتح این میدان شدند تا به مرحله نیمه نهایی و جمع چهار تیم برتر مسابقات صعود کند.

کامیاب عبداللهی فر، ابوالفضل پاشا امیری، میلاد سالاری توماج، پدرام حیدری صفت، امیر علی شمس و نیما پیری ترکیب شروع کننده تیم ایران در این دیدار بود.

سجاد اسدی، امیر محمد همتی، امیر رضا حسین زاده، علی شیخ زاده، آرش قهرمانی، علیرضا ولایی، بنیامین الفت و آیدین چودار نیز دیگر بازیکنان تیم ایران در این مسابقات هستند که با تشخیص سرمربی به میدان رفتند.

کامران شریفی به عنوان سرپرست، عبدالرضا علیزاده (سرمربی)، فرهاد قائمی، امین علی‌اکبری و سیامک عظیمی (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، علی برگ‌شادی (آنالیزور)، جواد پرویز (فیزیوتراپ) و مهدی فتحی (ماساژور) به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران را همراهی می‌کنند.

مرحله دوم حذفی مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا روز جمعه ۲۶ تیر برگزار می شود و تیم ملی ایران به مصاف برنده دیدار چین و پاکستان می‌رود.

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