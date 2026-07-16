جنگ ۵۰ میلیون یورویی برای صید پدیده پاریس
امبایه ساز جدایی کوک کرد
ستاره ۱۸ ساله و آیندهدار پاریسنژرمن، با اعلام تمایل خود برای جدایی از این باشگاه، غولهای لیگ برتر انگلیس از جمله منچسترسیتی، تاتنهام و استون ویلا را به صف کرد.
به گزارش ایلنا، امبایه تصمیم نهایی و قطعی خود را در خصوص آیندهاش اتخاذ کرده است. پس از گذراندن فصلی که در آن به ندرت توسط کادر فنی به بازی گرفته شد، این وینگر ۱۸ ساله به این نتیجه رسیده که وضعیتش در آینده نزدیک تغییر خاصی نخواهد کرد. با توجه به اینکه پیاسجی همچنان به تقویت خط حمله خود ادامه میدهد، مسیر رسیدن به ترکیب اصلی برای این فارغالتحصیل آکادمی به شدت شلوغ و ناهموار شده است.
این ملیپوش سنگالی به شدت به دنبال انتقالی است که فرصت بیشتری برای بازی در زمین را برایش تضمین کند. این وینگر جوان فصل گذشته ۳۰ بار در تمامی رقابتها به میدان رفت و ۱۲۴۲ دقیقه بازی ثبت کرد که حاصل آن ۳ گل و ۲ پاس گل بود؛ جالب اینجاست که تمام تاثیرگذاریهای او روی گلها در رقابتهای لیگ یک فرانسه به ثبت رسید. قهرمان فعلی لیگ نیز ظاهراً مانع راه او نخواهد شد و آنها هم پذیرفتهاند که در صورت برآورده شدن خواستههای مالیشان، جدایی بهترین راهکار برای هر دو طرف است.
قیمت نجومی ۵۰ میلیون یورویی پیاسجی
با وجود اینکه پاریسیها آماده تسهیل این انتقال هستند، اما به هیچ وجه قصد ندارند اجازه دهند محصول آکادمیشان به راحتی و ارزان جدا شود. باشگاه پاریسی سقف انتظارات مالی خود را برای مشتریان بالا برده و طبق گزارش نشریه اکیپ، آنها برای فروش این بازیکن جوان رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون یورو طلب کردهاند. این ارزشگذاری نشاندهنده باقی ماندن دو سال از قرارداد فعلی او و همچنین جایگاه او به عنوان یکی از آیندهدارترین استعدادهای فوتبال اروپا است.
این موضع به گوش تمامی باشگاههایی که پیگیر وضعیت این بازیکن بودهاند، رسیده است. به گفته فابریزیو رومانو، کارشناس نقلوانتقالات، باشگاه بوروسیا دورتموند پیش از این اقدامات خود را آغاز کرده و این خبرنگار تایید کرد که تیم آلمانی در روزهای اخیر تماسهای اولیه را برقرار کرده است.
غولهای لیگ برتر به کورس رقابت ملحق شدند
اگرچه دورتموند به عنوان بهشت پرورش استعدادهای جوان شناخته میشود، اما آنها در این راه با رقبای سرسختی از سطح اول فوتبال انگلیس روبرو هستند. منچسترسیتی، تاتنهام و استون ویلا همگی علاقه شدیدی به جذب امبایه نشان دادهاند. طبق گزارشها، باشگاههای لیگ برتری با آگاهی از اینکه سرعت انفجاری و تواناییهای فنی این وینگر کاملاً با سبک بازی در فوتبال انگلیس همخوانی دارد، اوضاع را به دقت زیر نظر دارند.
در عرصه ملی نیز امبایه تابستان امسال در جریان رقابت با تیم ملی سنگال در جام جهانی، ارزشهای خود را به اثبات رساند. این وینگر جوان ۴ بار برای شیرهای ترانگا به میدان رفت و گل اول تیمش را در شکست ۳ بر ۱ مقابل فرانسه به ثمر رساند. البته ماجراجویی او و تیم ملی کشورش در مرحله یکشانزدهم نهایی، پس از شکست سخت ۳ بر ۲ مقابل بلژیک در وقتهای اضافه به پایان رسید و سنگال از دور مسابقات حذف شد.
ادامه روند فروشهای بزرگ در پاریس
فروش امبایه با رقمی نزدیک به ۵۰ میلیون یورو، پس از جدایی گونسالو راموس، یک پیروزی مالی بزرگ دیگر را برای پاریسنژرمن رقم خواهد زد. مهاجم پرتغالی اخیراً با قراردادی به ارزش مجموعاً ۷۴ میلیون یورو راهی میلان شد تا دست باشگاه فرانسوی برای مانور در بازار نقلوانتقالات و رعایت قوانین بازی جوانمردانه مالی کاملاً باز باشد.