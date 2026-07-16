حذف انگلیس شانس داور ایرانی را بیشتر کرد
فغانی یک قدم تا فینال جام جهانی ۲۰۲۶
همه نشانهها از افزایش شانس علیرضا فغانی برای قضاوت فینال جام جهانی ۲۰۲۶ حکایت دارد؛ داوری که با عملکرد کماشتباه، اعتماد کمیته داوران فیفا و حذف یکی از مهمترین موانع، حالا بیش از هر زمان دیگری به سوت زدن مهمترین مسابقه فوتبال جهان نزدیک شده است.
به گزارش ایلنا، در حالیکه تنها دو مسابقه تا پایان جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده، نگاه بسیاری از کارشناسان داوری و رسانههای بینالمللی به تصمیم نهایی کمیته داوران فیفا دوخته شده است؛ تصمیمی که میتواند نام علیرضا فغانی را برای همیشه در تاریخ فوتبال جهان ماندگار کند.
بررسی روند انتخاب داوران در این دوره از رقابتها نشان میدهد فغانی برخلاف بسیاری از داوران مطرح، در مرحله یکچهارم نهایی و نیمهنهایی هیچ قضاوتی برعهده نداشت. اتفاقی که از نگاه کارشناسان داوری، معمولاً نشانهای مهم برای حضور یک داور در فینال محسوب میشود. فیفا در سالهای گذشته نیز بارها داور منتخب فینال را در حساسترین مراحل قبل از دیدار نهایی استراحت داده تا با آمادگی کامل و بدون حاشیه وارد مهمترین بازی تورنمنت شود.
از سوی دیگر، عملکرد فغانی در دیدارهای این جام رضایت ناظران داوری فیفا را به همراه داشته است. او در مسابقه حساس انگلیس و مکزیک نیز با وجود اعتراض برخی بازیکنان انگلیس، از نظر فنی نمره قابل قبولی دریافت کرد و هیچ اشتباه تأثیرگذاری در کارنامه او ثبت نشد.
یکی از مهمترین عواملی که حالا شانس فغانی را افزایش داده، حذف انگلیس از جام جهانی است. پس از پایان دیدار این تیم مقابل مکزیک، برخی بازیکنان انگلیسی انتقادهایی نسبت به قضاوت فغانی مطرح کردند و همین موضوع باعث شد گمانهزنیهایی درباره کاهش احتمال انتخاب او برای فینال شکل بگیرد. با این حال، شکست انگلیس در نیمهنهایی عملاً این دغدغه را از بین برده و حالا مانع مهمی بر سر راه داور ایرانیالاصل استرالیا وجود ندارد.
نکته قابل توجه دیگر، اعتماد ویژه پیرلوئیجی کولینا به فغانی است. رئیس کمیته داوران فیفا در سالهای اخیر بارها مسئولیت قضاوت حساسترین مسابقات بینالمللی را به این داور باتجربه سپرده و فغانی نیز در اغلب موارد از این آزمونها سربلند بیرون آمده است. قضاوت فینال جام جهانی باشگاهها، دیدار ردهبندی جام جهانی ۲۰۱۸ و فینال المپیک تنها بخشی از مهمترین مسابقاتی است که در کارنامه او دیده میشود.
اگر این بار نیز نام فغانی به عنوان داور فینال اعلام شود، او علاوه بر ثبت دهمین قضاوت خود در جام جهانی، به نخستین داور ایرانی تبدیل خواهد شد که به عنوان داور وسط فینال جام جهانی را قضاوت میکند؛ اتفاقی تاریخی که میتواند یکی از بزرگترین افتخارات تاریخ داوری فوتبال ایران و آسیا باشد.
البته تا زمان اعلام رسمی اسامی تیم داوری از سوی فیفا، هیچ چیز قطعی نیست و همچنان احتمال انتخاب گزینههای دیگر نیز وجود دارد. با این حال، کنار هم قرار گرفتن تمام نشانهها از جمله استراحت در مراحل پایانی، عملکرد فنی موفق، تجربه بالای بینالمللی و حذف انگلیس، باعث شده بسیاری از تحلیلگران شانس علیرضا فغانی برای قضاوت فینال جام جهانی ۲۰۲۶ را بیش از هر زمان دیگری بدانند.
حالا تنها باید منتظر تصمیم نهایی کمیته داوران فیفا ماند؛ تصمیمی که میتواند یک برگ زرین دیگر به تاریخ داوری فوتبال ایران اضافه کند.