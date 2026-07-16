توصیه مخفیانه ماکلله به پرز
ستاره بایرن شبیه به مسی است، نه بلینگام
هافبک اسبق رئال مادرید، فاش کرد که شخصاً به فلورنتینو پرز اصرار کرده تا مایکل اولیسه را جذب کند و مدعی شد این ستاره بایرن مونیخ کیفیتی شبیه به لیونل مسی دارد.
به گزارش ایلنا، ماکلله فاش کرده است که پرز را برای به خدمت گرفتن اولیسه ترغیب کرده و تاکید دارد که این وینگر تیم ملی فرانسه و باشگاه بایرن مونیخ، ارزش یک سرمایهگذاری بزرگ و سنگین را دارد. هافبک اسبق کهکشانها در گفتگو با مارکا پیش از بازیهای مرحله نیمهنهایی جام جهانی، خلاقیت و پیشبینیناپذیر بودن اولیسه را ستود و استدلال کرد که این بازیکن ۲۴ ساله از آن دسته نبوغ و جذابیتی برخوردار است که هواداران و همتیمیهایش را به یک اندازه به وجد میآورد.
ماکلله دلیل متمایز بودن اولیسه را توضیح میدهد
ماکلله با اشاره به خلاقیت و توانایی این وینگر در تغییر دادن جریان مسابقات، دلایل خود را برای این ارزیابی بالا از اولیسه تشریح کرد. او گفت که پیش از این، نظر خود را به صورت مستقیم با فلورنتینو پرز در میان گذاشته است.
ماکلله توضیح داد: «مایکل اولیسه در رئال مادرید؟ من قطعاً از این انتقال حمایت میکنم. این فرصت را داشتم تا با رئیس فلورنتینو پرز صحبت کنم و به او گفتم اگر پولی برای خرج کردن تنها روی یک بازیکن وجود دارد، آن بازیکن اولیسه است. اولیسه حس تماشای فوتبال و لذتی را که در کودکی تجربه میکردیم به ما برمیگرداند؛ یعنی استعداد، آزادی عمل، کیفیت و کارایی. وقتی او در زمین نیست، نبودنش کاملاً حس میشود.»
هافبک اسبق چلسی در ادامه، تاثیرگذاری اولیسه در بازیها را با لیونل مسی مقایسه کرد و گفت: «وقتی او در اوج آمادگی است، حس میکنید که هر لحظه مثل مسی میتواند کاری غیرمنتظره انجام دهد. به عثمان دمبله، کیلیان امباپه و بردلی بارکولا نگاه کنید؛ آنها میدانند اولیسه قادر است توپ را در فضایی بفرستد که دیگر بازیکنان حتی آن فضا را نمیبینند. این همان فوتبال مدرنی است که ما عاشقش هستیم، فوتبالی که هواداران را به رویاپردازی وا میدارد. حتی گزارشگران هم از تکنیک او شگفتزده شدهاند. او استثنایی است.»
مقایسهای با بلینگام در کار نیست
ماکلله با وجود تحسین شدید اولیسه، مقایسه او با جود بلینگام را رد کرد و اصرار داشت که هر دو بازیکن باید بر اساس دستاوردهای خودشان قضاوت شوند، نه در مقایسه با یکدیگر.
ماکلله اعتراف کرد: «جود بلینگام یا مایکل اولیسه؟ بگذارید عملکرد خودشان به جای آنها صحبت کند. کاری که آنها انجام میدهند فوقالعاده است. من هیچ مقایسهای انجام نمیدهم. فلسفه من این است: شما هرگز بزرگان را با هم مقایسه نمیکنید. شما نمیتوانید پله را با نسلهای بعد از او مقایسه کنید و در مورد دیگو مارادونا هم مقایسهها هرگز تمام نمیشوند. زینالدین زیدان ردپای خود را در فوتبال جهان به جا گذاشت و این اثر بدون توجه به نسلهای بعد از او، برای همیشه باقی خواهد ماند. اجازه دهید هر یک از این بازیکنان جوان، دوران حرفهای خود را به روش خودشان بسازند و نام خود را در تاریخ این ورزش حک کنند.»