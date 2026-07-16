مثلث مرگبار رم با شکار اندریک و دو ستاره لیگ برتر

به گزارش ایلنا و بر اساس ادعای رسانه ایتالیایی ایل مساجرو، باشگاه رم به طور جدی در حال بررسی شرایط جذب قرضی اندریک، مهاجم جوان رئال مادرید است. گاسپرینی به دنبال یک پشتیبان و جانشین قابل اعتماد برای دونیل مالن است؛ بازیکنی که اخیراً در همین تابستان قراردادی طولانی‌مدت با این باشگاه امضا کرده است. از سوی دیگر، آرتم دووبیک جایی در برنامه‌های تاکتیکی گاسپرینی ندارد و همین موضوع سبب شده تا این تیم سری آ، مهاجم برزیلی رئال را به عنوان هدف اصلی خود تعیین کند.

اندریک اخیراً پس از گذراندن دوران حضور قرضی در لیون که با ثبت ۸ گل در ۲۱ بازی همراه بود، به اسپانیا بازگشته است. او از زمان پیوستن به رئال مادرید در جولای ۲۰۲۴، آمار ۷ گل در ۴۰ مسابقه را ثبت کرده است. جالوروسی بر این باور است که ژوزه مورینیو، سرمربی سابق رم که در حال حاضر هدایت رئال مادرید را بر عهده دارد، می‌تواند پاس گل مهمی را برای متقاعد کردن این بازیکن جوان جهت انتقال به ایتالیا ارسال کند.

سامرویل به عنوان هدف اصلی ظاهر می‌شود

رم در کنار تلاش برای جذب اندریک، پیشرفت‌های چشمگیری نیز در مسیر خرید سامرویل داشته است. تونی دآمیکو، مدیر ورزشی باشگاه، روز گذشته با نمایندگان این بازیکن دیدار کرد تا درباره انتقال احتمالی او گفتگو کند. سامرویل در آگوست ۲۰۲۴ پس از درخشش در لیدز، با قراردادی به ارزش ۲۹.۳ میلیون یورو به وستهم پیوست.

او از زمان انتقالش به لندن، ۸ گل در ۵۶ بازی به ثمر رسانده و قرارداد فعلی‌اش تا ژوئن ۲۰۲۹ اعتبار دارد. اگرچه مذاکرات پیش از این گره خورده و دشوار بود، اما این مهاجم اکنون از خواسته‌های حقوقی خود کوتاه آمده است. رم به هیچ وجه حاضر نیست سقف دستمزد ۴ میلیون یورویی خود در هر فصل را بشکند و پیشنهادی بالاتر از ۴۰ میلیون یورو ارائه نخواهد داد، اما با این حال پس از گفتگوهای مثبت و سازنده اولیه ، آن‌ها کاملاً امیدوار و خوش‌بین هستند.

چلسی اولین پیشنهاد برای گارناچو را رد کرد

اگر معامله برای جذب سامرویل با شکست مواجه شود، رم الخاندرو گارناچو را به عنوان یک گزینه جایگزین درجه‌ اول در نظر گرفته است. این باشگاه پیش از این پیشنهاد خود را برای این بازیکن آرژانتینی که تا ژوئن ۲۰۳۲ با چلسی قرارداد دارد، به استمفوردبریج ارسال کرده است. گارناچو در آگوست ۲۰۲۵ پس از درخشش در منچستریونایتد – جایی که ۲۶ گل در ۱۴۴ بازی به ثمر رسانده بود – با مبلغ ۴۶.۲ میلیون یورو راهی چلسی شد.

او از آن زمان تاکنون ۴۳ بار برای چلسی به میدان رفته و ۸ گل به ثمر رسانده است. رم پیشنهاد اولیه‌ای شامل ۵ میلیون یورو برای هزینه انتقال قرضی به همراه بند خرید اجباری ۳۵ میلیون یورویی (در صورت تحقق شرایط خاص) ارائه کرد؛ اما آبی‌های چلسی این پیشنهاد اولیه را رد کردند. در همین حال، رمی‌ها پیشنهادی ۳۰ میلیون یورویی به علاوه ۱۰ درصد از سهم فروش آینده را برای جذب دیگو موریرا، وینگر استراسبورگ نیز ارائه داده‌اند.

گام بعدی برای رم چیست؟

رم به فرآیند جذب بازیکن شتاب بخشیده و سرعت کار را بالا برده است؛ آن‌ها اکنون باید منتظر پاسخ نهایی سامرویل بمانند تا پیشنهاد رسمی خود را ارسال کنند. به طور همزمان، مدیران باشگاه به ارزیابی شرایط و امکان‌سنجی آوردن اندریک به ایتالیا ادامه خواهند داد. با توجه به نزدیک شدن به بازی‌های دوستانه پیش‌فصل، گاسپرینی امیدوار است که تقویت خط حمله تیمش هرچه زودتر نهایی شود تا او بتواند برنامه‌های تاکتیکی خود را در کنار مالن تکمیل کند.

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