پاتک سنگین بایرن به کاتالونیا
غول باواریا برای شکار صخره فرانسوی بارسا آستین بالا زد
درخشش ژول کنده در جام جهانی، مدیران بایرن مونیخ را به تکاپو انداخته تا با ارسال درخواست رسمی به بارسلونا، این مدافع فرانسوی را به آلیانز آرنا منتقل کنند.
به گزارش ایلنا و بر مبنای خبر اختصاصی نشریه بیلد، بایرن مونیخ رسماً وارد کورس رقابت برای جذب کنده شده و در روزهای گذشته با نزدیکان این بازیکن ارتباط برقرار کرده است تا احتمال انتقال او به آلیانز آرنا را بررسی کند. غول باواریا به شدت مایل است تا از وضعیت قرارداد فعلی این ستاره فرانسوی و همچنین میزان تمایل او برای جدایی از کاتالونیا، پس از یک فصل پرفرازونشیب در کمپ نو مطلع شود.
اگرچه باشگاه آلمانی برای به خدمت گرفتن او بسیار مشتاق است، اما منابع نزدیک به این بازیکن اعلام کردهاند که اولویت اصلی کنده در حال حاضر، ماندن در جمع آبیاناریها است. این مدافع پس از پشت سر گذاشتن یک دوره درخشان در جام جهانی، کاملاً مصمم است تا برای جایگاه خود بجنگد و ارزشهایش را زیر نظر هانسی فلیک به اثبات برساند. با وجود ابراز علاقه مونیخیها، هنوز هیچ مذاکره رسمی میان دو باشگاه آغاز نشده است.
تغییر موضع بارسلونا در قبال فروش ستارهها
با وجود اینکه کنده همچنان یک مهره ارزشمند به شمار میرود، اما دیگر یک بازیکن کاملاً غیرقابل فروش در بارسلونا محسوب نمیشود. دغدغههای مالی مداوم باشگاه به این معنی است که آنها حاضرند به پیشنهادهای سنگین و وسوسهانگیز برای اکثر اعضای تیم گوش کنند، مشروط بر اینکه رقم مدنظرشان تامین شود.
مدیران باشگاه متوجه عدم ثبات در بازی او در فصل گذشته شده بودند؛ موضوعی که باعث شد پیش از درخشش او در جام جهانی و تغییر دادن اوضاع، بحثهای داخلی فراوانی درباره آیندهاش شکل بگیرد.
کاتالانها پیش از این در آگوست گذشته برای محافظت از ارزش بازار کنده اقدام کرده و قرارداد او را تا سال ۲۰۳۰ تمدید کرده بودند تا مانع از ابراز علاقه منچسترسیتی شوند. پپ گواردیولا از تحسینکنندگان قدیمی این مدافع بود و همین امر بارسا را مجاب کرد تا شرایط قرارداد او را بهبود ببخشد و آیندهاش را محکم کند. با ورود بایرن مونیخ به این ماجرا، بلوگرانا اکنون خود را بر سر یک دوراهی بزرگ میبیند؛ اینکه او را به پول نقد تبدیل کند یا روی ادامه روند درخشان ملیاش در رده باشگاهی حساب باز کند.
فرم ایدهآل در جام جهانی و احیای علاقه غولهای اروپا
کنده بدون شک یکی از باثباتترین بازیکنان در جام جهانی ۲۰۲۶ بوده و به یک مهره ثابت و کلیدی در ترکیب اصلی دیدیه دشان تبدیل شده است. این بازیکن سابق سویا که در بخش اعظم مسابقات این تورنمنت به میدان رفته، در کنار مهرههایی چون ویلیام سالیبا و دایو اوپامکانو، استحکام فوقالعادهای به خط دفاعی فرانسه بخشیده است. توانایی بالا در از کار انداختن وینگرهای حریف، بار دیگر به غولهای اروپا یادآوری کرد که او همچنان یکی از برترین متخصصان جهان در پست خودش است.
این بازگشت به اوج، یک خبر فوقالعاده برای بارسلونا بود؛ چرا که این بازیکن در بخشهایی از فصل گذشته باشگاهی، برای پیدا کردن ریتم ثابت خود به شدت دستوپا میزد. با وجود برخی اشتباهات ذهنی که در مقاطعی برای تیم گران تمام شد، کیفیت بازیهای ملی او ارزش بازارش را دوباره به مرز ۶۰ میلیون یورو رسانده است. کنده اخیراً با تایید دوباره تعهد بلندمدت خود به پروژه اسپانیا اعلام کرد: «من تا سال ۲۰۳۰ با بارسلونا قرارداد دارم.»