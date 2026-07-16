شبیخون بارسلونا به بازار آمریکای جنوبی با جذب پدیده ۱۸ ساله

به گزارش ایلنا، غول‌ کاتالان برای تقویت گزینه‌های دفاعی خود در آینده، با باشگاه ال‌دی‌یو کیتو بر سر انتقال کایسدو به توافق دست یافت. این مدافع چپ در طول فصل ۲۰۲۷/۲۰۲۶ به بارسا اتلتیک ملحق خواهد شد و باشگاه این حق را دارد که در صورت درخشش این بازیکن در اسپانیا، قرارداد او را دائمی کند.

باشگاه بارسلونا در یک بیانیه رسمی، جزئیات این توافق را این‌گونه اعلام کرد: اف سی بارسلونا و ال‌دی‌یو کیتو برای انتقال قرضی کایسدو به بارسا اتلتیک در فصل ۲۰۲۷/۲۰۲۶ به توافق رسیدند. این فوتبالیست ۱۸ ساله اکوادوری با بند خرید در پایان فصل به تیم دوم بارسا می‌پیوندد تا لیست بازیکنان تحت هدایت جولیانو بلتی را در لیگ دسته دوم اسپانیا (سگوندا فدراسیون) تقویت کند.

فابریزیو رومانو، کارشناس سرشناس نقل‌وانتقالات هم تایید کرد که این خبر قطعی و تمام‌شده است و بازیکن خودش را برای این ماجراجویی اروپایی آماده می‌کند.

بلتی صاحب یک سلاح دفاعی هجومی شد

خرید این بازیکن یک امتیاز بزرگ برای جولیانو بلتی به حساب می‌آید؛ مربی‌ای که وظیفه هدایت نسل بعدی استعدادهای بارسلونا را در تیم دوم بر عهده دارد. کایسدو به عنوان یک مدافع مدرن با پروفایل «کاملاً هجومی» شناخته می‌شود که ویژگی اصلی او قدرت بدنی بالا و تغییر سرعت انفجاری است. این خصوصیات به او اجازه می‌دهد تا در یک‌سوم دفاعی حریف برتری عددی ایجاد کند و به یک تهدید دوطرفه در جناح چپ تبدیل شود.

اگرچه او در اصل یک مدافع است، اما تطبیق‌پذیری بالا، برگ برنده اصلی اوست که نظر استعدادیاب‌های بارسلونا را در جام زیر ۲۰ سال لیبرتادورس جلب کرد. باشگاه بر این باور است که ویژگی‌های بدنی و سقف فنی کایسدو به او اجازه می‌دهد تا در نهایت برای رسیدن به ترکیب تیم اصلی رقابت کند و پا جای پای دیگر ستاره‌های آمریکای جنوبی بگذارد که پیش از این در لاماسیا درخشیده بودند.

ستاره نوظهور فوتبال اکوادور

کایسدو با وجود سن کم، با تجربه ارزشمندی در تیم بزرگسالان به بارسلونا می‌آید. او اخیراً به تیم اصلی ال‌دی‌یو کیتو راه یافته و ۸ بازی رسمی از جمله ۷ بازی در لیگ داخلی را ثبت کرده است. جذاب‌تر اینکه، این نوجوان با بازی در جام لیبرتادورس مقابل تیم always ready، طعم مسابقات قاره‌ای را هم چشیده است.

انتظار می‌رود این تجربه بازی در مسابقات پرفشار آمریکای جنوبی، به سازگاری او با فوتبال اسپانیا کمک کند. شبکه استعدادیابی بارسلونا اخیراً در اکوادور بسیار فعال بوده است، چرا که این کشور را به عنوان یک مهد جدید برای پرورش بازیکنان قدرتی و از نظر فنی بااستعداد می‌شناسد؛ بازیکنانی که می‌توانند خود را با خواسته‌های تاکتیکی و سخت فوتبال اروپا وفق دهند.

برنامه‌ریزی برای آینده در بارسا

آمدن کایسدو بخشی از یک استراتژی بزرگتر است تا تضمین شود تیم دوم در کورس رقابت باقی می‌ماند و در عین حال راه را برای رسیدن به تیم اصلی هموار می‌کند. بارسلونا با آوردن بازیکنی با این مشخصات به لیگ دسته دوم اسپانیا، به این جوان ۱۸ ساله فرصت می‌دهد تا بدون تحمل فشار مستقیم و زوم رسانه‌ها در کمپ نو، خودش را با «سبک بارسا» هماهنگ کند.

در همین راستا، حمزه عبدالکریم، مهاجم جوان و مصری هم پس از قرار گرفتن در لیست بازیکنانی که تست‌های پزشکی را پشت سر گذاشتند، برای اولین بار به طور رسمی با تیم اصلی بارسلونا دیده شد تا خود را برای شروع تمرینات پیش‌فصل دوره جدید ۲۰۲۶-۲7 آماده کند.

انتهای پیام/