به گزارش ایلنا، در حالی که روز دوشنبه توقعات و امیدها پس از بازگشت فرنکی دی‌یونگ به مجموعه تمرینی سیوتات اسپورتیوا بسیار پایین بود، اما واقعیت ماجرا بسیار وخیم‌تر و تلخ‌تر از تصورات هر کسی در باشگاه بارسلونا از آب درآمد. این هافبک هلندی که تا تاریخ ۲۰ جولای اجازه استراحت و مرخصی داشت، شخصاً تصمیم گرفت زودتر از موعد به تمرینات بازگردد تا پزشکان باشگاه تورم شدید زانوی راست او را مورد معاینه قرار دهند. پس از یک جلسه گفتگوی اولیه با هانسی فلیک، سرمربی تیم، کادر پزشکی بررسی‌های خود را آغاز کرد که نتیجه آن، کشف یک مفصل کاملاً بی‌ثبات و آسیب‌دیده بود.

بر اساس گزارش روزنامه اسپانیایی آس، وخامت اوضاع به حدی است که پزشکان به شدت مشکوک به پارگی و آسیب دیدگی رباط هستند؛ با این حال، خونریزی داخلی شدید زانو باعث شده تا انجام اسکن فوری ام‌آر‌آی در مقطع فعلی غیرممکن شود. مدیریت پزشکی باشگاه اکنون مجبور است چندین روز منتظر بماند تا با فروکش کردن التهاب، نگاهی دقیق و قطعی به میزان آسیب‌دیدگی بیندازد. اولین مشاهدات و نشانه‌ها، ارکان باشگاه را در قبال وضعیت بدنی این بازیکن در یک حالت شوک مطلق فرو برده است.

بالارفتن تنش‌ها بر سر سوءمدیریت هلند

غول‌ کاتالان احساس می‌کند که به طور کاملاً عمدی از سوی کادر رهبری لاله‌های نارنجی فریب خورده‌ است. اگرچه بارسلونا کاملاً در جریان بود که دی‌یونگ برای بازی در دیدارهای جام جهانی مقابل تونس و مراکش دو بار آمپول مسکن و تزریق عضلانی دریافت کرده است، اما هرگز از ابعاد واقعی و عمق این فاجعه باخبر نشده بود.

اکنون این بدگمانی و شک بزرگ در داخل نیوکمپ به شدت رو به افزایش است که دی‌یونگ در دیدار برابر مراکش – مسابقه‌ای که به وقت‌های اضافه کشیده شد و در نهایت منجر به حذف هلند در یک‌هشتم نهایی در ضربات پنالتی گردید – با وجود یک مصدومیت شدید به بازی ادامه داده و همین موضوع، آسیب‌دیدگی او را به صورت تصاعدی و چندین برابر بدتر کرده است.

منابع داخلی باشگاه بارسلونا در گفتگو با این روزنامه اسپانیایی و با اشاره به ناامیدی و سرخوردگی عمیق شکل‌گرفته در باشگاه، اعلام کرده‌اند: «باید ببینیم کومان و فرنکی چگونه این مشکل بزرگ و کمرشکن را توضیح خواهند داد.» هیئت مدیره بارسا معتقد است که سهل‌انگاری و قصور واضح و آشکار رخ داده و تاکید دارد که تیم ملی هلند، کسب نتایج کوتاه‌مدت را به سلامت بلندمدت این بازیکن ترجیح داده است.

کومان و دی‌یونگ زیر آتش انتقادات

رابطه میان باشگاه بارسلونا و رونالد کومان از قبل هم تیره و پرتنش بود و این اتفاق جدید، آتش اختلافات قدیمی را دوباره شعله‌ور کرده است. مقامات باشگاه هنوز انتقادات علنی کومان در پایان فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ درباره نحوه مدیریت آمادگی جسمانی دی‌یونگ توسط بارسا را فراموش نکرده‌اند؛ انتقاداتی که در نهایت به قیمت از دست رفتن شانس حضور این بازیکن در جام ملت‌های اروپا تمام شد. اکنون اما ورق کاملاً برگشته و مدیران بارسا به شدت این سوال را مطرح می‌کنند که چرا کادر فنی هلند دست به چنین «ریسک‌های غیرقابل قبولی» زده است.

در این میان، نه‌تنها کادر فنی هلند، بلکه خود فرنکی دی‌یونگ نیز به دلیل عدم اعلام به موقع محدودیت‌های بدنی‌اش در مرکز این طوفان و انتقادات قرار گرفته است. باشگاه بر این باور است که این بازیکن باید به جای بازی کردن با درد، زمان ایستادن را تشخیص می‌داد؛ تصمیمی اشتباه که اکنون در صورت نیاز به عمل جراحی، می‌تواند او را برای یک دوره چهار تا شش ماهه خانه‌نشین و دور از میادین کند.

فروپاشی پزشکی و ترس از جراحی

همچنین خشم شدیدی علیه کادر پزشکی تیم ملی هلند به وجود آمده است؛ کادری که پیش از این به بارسلونا اطمینان داده بود اوضاع کاملاً تحت کنترل است و تزریقات تحت نظارت دقیق و سخت‌گیرانه انجام می‌شود. با این حال، نتایجی که این هفته مشاهده شد چیز دیگری را نشان می‌دهد و بارسا را به این باور رسانده که فشاری بی‌ملاحظه و بیش از حد توان به این هافبک وارد شده است.

اگر آزمایش‌های نهایی بدترین سناریوی ممکن را تایید کنند، عمل جراحی تنها گزینه باقی‌مانده برای تثبیت و مداوای زانوی او خواهد بود. چنین جراحی سختی عملاً دی‌یونگ را در نیمه اول فصل خانه‌نشین می‌کند و هانسی فلیک را در شروع فصل، از داشتن یکی از ستاره‌های کلیدی و ستون‌های اصلی تیم محروم خواهد ساخت. این هافبک هلندی فصل گذشته مهره‌ای حیاتی برای کاتالان‌ها بود و در ۳۸ مسابقه در تمامی رقابت‌ها برای بارسلونا به میدان رفت که حاصل آن ثبت یک گل و هشت پاس گل بود تا نقشی کلیدی در فتح عنوان قهرمانی لالیگا ایفا کند.

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