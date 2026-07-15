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طعنه کاسیاس به آرژانتین پیش از فینال: چهارمی در کار نیست!

طعنه کاسیاس به آرژانتین پیش از فینال: چهارمی در کار نیست!
کد خبر : 1813979
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ایکر کاسیاس، کاپیتان سابق تیم ملی اسپانیا، ساعاتی پس از قطعی شدن فینال جام جهانی ۲۰۲۶، با پیامی کنایه‌آمیز به آرژانتین واکنش نشان داد و از امید لاروخا برای کسب دومین قهرمانی جهان گفت.

به گزارش ایلنا، فینال جام جهانی میان اسپانیا و آرژانتین پیش از آغاز رسمی، در شبکه‌های اجتماعی وارد فاز کری‌خوانی شده است و ایکر کاسیاس، اسطوره فوتبال اسپانیا، یکی از نخستین چهره‌هایی بود که به این تقابل واکنش نشان داد.

کاسیاس در صفحه شخصی خود نوشت: «چهارمی در کار نیست، آرژانتین! ما برای دومی می‌رویم! زنده باد اسپانیا.»

اشاره او به این موضوع بود که آرژانتین برای کسب چهارمین قهرمانی خود در جام جهانی تلاش خواهد کرد، در حالی که اسپانیا به دنبال دومین ستاره تاریخش است.

کاسیاس یکی از مهم‌ترین چهره‌های قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۰ بود. او در فینال برابر هلند با مهار تاریخی موقعیت تک‌به‌تک آرین روبن، نقش بزرگی در حفظ دروازه لاروخا داشت و زمینه را برای گل قهرمانی آندرس اینیستا فراهم کرد.

دروازه‌بان سابق رئال مادرید در جریان دیدار نیمه‌نهایی آرژانتین و انگلیس نیز به صورت زنده مسابقه را تحلیل می‌کرد و از رویکرد تاکتیکی سه‌شیرها انتقاد داشت.

او در این‌باره نوشت: «انگلیس با استراتژی خودش، خودش را شکست داد. اجازه داد آرژانتین در ۳۰ دقیقه هر کاری می‌خواهد انجام دهد. نمی‌شود این‌طور بازی کرد. فینال اسپانیا و آرژانتین خواهد بود و فوق‌العاده می‌شود. انگلیس هاراکیری کرد.»

فینال جام جهانی ۲۰۲۶ روز یکشنبه در ورزشگاه نیویورک-نیوجرسی برگزار خواهد شد؛ دیداری که آرژانتین در آن به دنبال چهارمین قهرمانی و اسپانیا در پی دومین عنوان جهانی خود خواهد بود.

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