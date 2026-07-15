درخواست عجیب هواداران آرژانتین؛ «با بلیت فینال دفیبریلاتور هم بدهید!»
افزایش سرسامآور قیمت بلیتهای فینال جام جهانی ۲۰۲۶ و هیجان بالای مسابقات آرژانتین، سوژهای طنزآمیز میان هواداران این تیم ایجاد کرده است؛ آنها میگویند همراه بلیتهای چند هزار یورویی باید دستگاه دفیبریلاتور هم تحویل داده شود.
به گزارش ایلنا، با صعود آرژانتین به فینال جام جهانی ۲۰۲۶، تقاضا برای حضور در ورزشگاه متلایف نیویورک-نیوجرسی به اوج رسیده و قیمت برخی بلیتها در بازار ثانویه تا حدود ۸ هزار یورو افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، هواداران آرژانتینی با اشاره به استرس و هیجان شدید مسابقات اخیر آلبیسلسته، به شوخی خواستار آن شدهاند که همراه هر بلیت فینال، یک دستگاه دفیبریلاتور نیز در اختیار تماشاگران قرار بگیرد.
مسیر آرژانتین تا فینال با لحظات پرتنش و پیروزیهای دراماتیک همراه بوده است. این تیم در نیمهنهایی برابر انگلیس نیز پس از دیداری دشوار، با گل دیرهنگام لائوتارو مارتینز به پیروزی رسید و برای دومین دوره متوالی راهی دیدار نهایی شد.
پس از پایان مسابقه، بازیکنان آرژانتین برای دقایقی طولانی در کنار هواداران خود جشن گرفتند و با سرودها و رقصهای همیشگی، صعود به فینال را گرامی داشتند.
حضور لیونل مسی نیز شور و هیجان هواداران را دوچندان کرده است. کاپیتان آرژانتین بار دیگر در مرکز توجه قرار دارد و هواداران این تیم امیدوارند او بتواند آلبیسلسته را به دومین قهرمانی متوالی جهان برساند.
فضای دیدار نیمهنهایی نیز از ابتدا پرتنش بود. هواداران دو تیم هنگام پخش سرودهای ملی واکنشهای تندی نشان دادند و رقابت تاریخی انگلیس و آرژانتین به سکوهای ورزشگاه هم کشیده شد.
حالا با نزدیک شدن به فینال، قیمت بالای بلیتها و فشار روانی مسابقه، شوخی «دفیبریلاتور همراه بلیت» را به یکی از سوژههای محبوب هواداران آرژانتینی تبدیل کرده است؛ هوادارانی که خود را برای آخرین و پراسترسترین شب جام جهانی آماده میکنند.