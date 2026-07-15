به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین پس از پیروزی برابر انگلیس در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، برای دومین دوره پیاپی به دیدار نهایی راه یافت؛ موفقیتی که لئاندرو پاردس آن را اتفاقی منحصربه‌فرد توصیف کرد.

پاردس که در آغاز تورنمنت بیشتر به عنوان بازیکن ذخیره مورد استفاده قرار می‌گرفت، به‌تدریج جایگاه خود را در ترکیب اصلی به دست آورد و به یکی از مهره‌های مهم خط میانی آرژانتین تبدیل شد.

او درباره صعود به فینال گفت: «ما موفق شدیم کاری منحصربه‌فرد انجام دهیم و برای دومین دوره متوالی به فینال جام جهانی برسیم. پیروزی در چنین شرایطی و برابر حریفی که برای ما و کشورمان اهمیت زیادی دارد، آسان نیست.»

هافبک آرژانتین گل سرنوشت‌ساز لائوتارو مارتینز را لحظه‌ای فراموش‌نشدنی دانست و افزود: «آن گل یک جنون واقعی بود. ما هیچ‌وقت مسابقه‌ای را تسلیم نمی‌کنیم و این بار هم نشان دادیم که تا آخرین لحظه می‌توانیم برای پیروزی بجنگیم.»

پاردس ادامه داد: «بردن مسابقه در آخرین دقایق، حس بسیار خاصی داشت. این تیم بار دیگر شخصیت و روحیه خود را نشان داد.»

او درباره فینال برابر اسپانیا نیز گفت: «فینال بسیار دشواری خواهد بود؛ همان‌طور که تمام مسابقات این جام سخت بوده‌اند. مقابل حریفی بزرگ قرار می‌گیریم و از فردا بهترین آماده‌سازی ممکن را آغاز خواهیم کرد.»

پاردس در پایان تأکید کرد: «می‌دانیم چه چیزی در انتظارمان است و می‌دانیم برای قهرمانی باید کار بسیار سختی انجام دهیم.»

آرژانتین در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف اسپانیا خواهد رفت؛ مسابقه‌ای که می‌تواند آلبی‌سلسته را به دومین قهرمانی متوالی جهان برساند.

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