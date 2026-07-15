لیساندرو مارتینز: جانمان را برای پیراهن آرژانتین گذاشتیم
لیساندرو مارتینز پس از پیروزی آرژانتین برابر انگلیس و صعود به فینال جام جهانی ۲۰۲۶، تأکید کرد بازیکنان آلبیسلسته تا آخرین لحظه جنگیدند و شایسته این موفقیت بودند.
به گزارش ایلنا، لیساندرو مارتینز پس از پایان دیدار نیمهنهایی برابر انگلیس، از تلاش و فداکاری بازیکنان آرژانتین تمجید کرد و این پیروزی را حاصل روحیه جنگندگی و وفاداری به پیراهن تیم ملی دانست.
مدافع آرژانتین گفت: «تلاش کردیم کشور عزیزمان را به بهترین شکل نمایندگی کنیم. تا آخرین دقیقه جنگیدیم و جانمان را برای این پیراهن گذاشتیم. هرگز شما را تنها نمیگذاریم و تا آخرین لحظه برایتان میجنگیم.»
او درباره سبک بازی آلبیسلسته افزود: «با همان ویژگیهایی بازی کردیم که همیشه مشخصه این تیم بوده است. وقتی لازم باشد فشار میآوریم و وقتی مجبور باشیم رنج بکشیم، آن را تحمل میکنیم.»
مارتینز ادامه داد: «از دقیقه نخست تلاش کردیم توپ را روی زمین به گردش دربیاوریم. امروز برتر بودیم و تنها تیمی بودیم که واقعاً برای بازی کردن تلاش کرد.»
مدافع منچستریونایتد با تمجید از همتیمیهایش اظهار داشت: «هیچکدام از بازیکنان ما از مسئولیت فرار نکردند. همه در زمین حاضر بودند، جنگیدند و به یکدیگر کمک کردند.»
او در پایان گفت: «ما شایسته این پیروزی بودیم و حالا برای فینال آمادهایم.»
آرژانتین با عبور از انگلیس برای دومین دوره متوالی به فینال جام جهانی رسید و در دیدار پایانی برابر اسپانیا قرار خواهد گرفت.