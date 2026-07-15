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کین پس از حذف انگلیس: دردناک است که این‌گونه خداحافظی کنیم

کین پس از حذف انگلیس: دردناک است که این‌گونه خداحافظی کنیم
کد خبر : 1813975
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هری کین پس از شکست انگلیس برابر آرژانتین در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، از حسرت بزرگ سه‌شیرها برای از دست دادن فرصت صعود به فینال سخن گفت و تأکید کرد تیمش پس از گل برتری بیش از حد عقب نشست.

به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس با شکست ۲ بر یک مقابل آرژانتین از رسیدن به فینال جام جهانی بازماند؛ نتیجه‌ای که هری کین آن را پایانی تلخ برای مسیر تیمش در این رقابت‌ها توصیف کرد.

کاپیتان انگلیس گفت: «دردناک است که این‌گونه وداع کنیم. برای بچه‌ها، تمام اعضای تیم، کادر فنی و هواداران واقعاً ناراحتم.»

کین با اشاره به روند مسابقه افزود: «تا دقایق پایانی بازی خوبی انجام دادیم. وقتی یک بر صفر پیش افتادیم، به نظر می‌رسید بیشتر به فکر حفظ نتیجه بودیم و در این سطح، چنین رویکردی کافی نیست.»

او درباره بازگشت آرژانتین توضیح داد: «در نیمه نخست و ابتدای نیمه دوم فشار خوبی وارد کردیم و بخش‌هایی از بازی را کنترل کردیم، اما پس از گل شرایط تغییر کرد. آنها بازیکنان بیشتری را به حمله اضافه کردند و ما نتوانستیم به اندازه کافی از زیر فشار خارج شویم.»

مهاجم انگلیس درباره تصمیم‌های تاکتیکی توماس توخل گفت: «الان زمان مناسبی برای صحبت درباره تغییرات تاکتیکی نیست. همه ما به عنوان یک تیم مسئول این نتیجه هستیم.»

کین با وجود تلخی حذف، به عملکرد انگلیس در طول مسابقات اشاره کرد و افزود: «در این تورنمنت تلاش زیادی کردیم و بسیار نزدیک بودیم. در چنین مسابقاتی جزئیات کوچک تفاوت را رقم می‌زنند و ما در آخرین لحظات به همان جزئیات نیاز داشتیم.»

کاپیتان سه‌شیرها درباره آینده خود در تیم ملی اظهارنظر روشنی نکرد، اما شکست برابر آرژانتین می‌تواند یکی از دردناک‌ترین ناکامی‌های دوران حرفه‌ای او باشد؛ بازیکنی که در ۳۲ سالگی شاید یکی از آخرین فرصت‌های بزرگ خود برای قهرمانی در جام جهانی را از دست داد.

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