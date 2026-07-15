اشکهای جولیانو سیمئونه برای مسی: باید برای او و تمام آرژانتین بدویم
جولیانو سیمئونه پس از صعود آرژانتین به فینال جام جهانی ۲۰۲۶، با چشمانی اشکآلود از لیونل مسی تمجید کرد و گفت تلاش و انگیزه کاپیتان ۳۹ ساله آلبیسلسته همچنان او را تحت تأثیر قرار میدهد.
به گزارش ایلنا، جولیانو سیمئونه پس از پیروزی آرژانتین برابر انگلیس در مرحله نیمهنهایی جام جهانی، نتوانست احساسات خود را پنهان کند و درباره نقش لیونل مسی در تیم ملی صحبت کرد.
بازیکن اتلتیکومادرید گفت: «مسی مرا تحت تأثیر قرار میدهد. او ۳۹ سال دارد و به همه چیزهایی که یک فوتبالیست آرزویش را دارد رسیده، اما همچنان مثل بهترینها میجنگد. ما باید تمام توان خود را بگذاریم و برای او و تمام آرژانتین بدویم. بسیار خوشحالیم.»
سیمئونه درباره آمادگی خود برای حضور در این مسابقه افزود: «از ابتدا همانطور آماده شدم که برای نخستین بازی مرحله گروهی آماده شده بودم. منتظر این لحظه بودم و حتی اگر وارد زمین نمیشدم، وظیفه داشتم از هر جایی که ممکن است از همتیمیهایم حمایت کنم.»
او با اشاره به صعود آرژانتین به فینال ادامه داد: «حالا باید برای یکشنبه آماده شویم و با تمام توان وارد زمین شویم.»
آرژانتین در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در نیویورک به مصاف اسپانیا خواهد رفت. سیمئونه درباره نمایش تیمش مقابل انگلیس گفت: «تیم در طول مسابقه تلاش فوقالعادهای داشت و پنج بازیکنی که از روی نیمکت وارد زمین شدند، عملکرد بسیار خوبی ارائه کردند.»
او در پایان تأکید کرد: «این تیم ویژگیهای زیادی دارد، اما مهمترین نکته این است که همیشه تیم در اولویت قرار دارد. این پیام اصلی ماست. گروه در تمرینات و مسابقات به همه بازیکنان اعتمادبهنفس میدهد.»