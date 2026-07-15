به گزارش ایلنا، جولیانو سیمئونه پس از پیروزی آرژانتین برابر انگلیس در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی، نتوانست احساسات خود را پنهان کند و درباره نقش لیونل مسی در تیم ملی صحبت کرد.

بازیکن اتلتیکومادرید گفت: «مسی مرا تحت تأثیر قرار می‌دهد. او ۳۹ سال دارد و به همه چیزهایی که یک فوتبالیست آرزویش را دارد رسیده، اما همچنان مثل بهترین‌ها می‌جنگد. ما باید تمام توان خود را بگذاریم و برای او و تمام آرژانتین بدویم. بسیار خوشحالیم.»

سیمئونه درباره آمادگی خود برای حضور در این مسابقه افزود: «از ابتدا همان‌طور آماده شدم که برای نخستین بازی مرحله گروهی آماده شده بودم. منتظر این لحظه بودم و حتی اگر وارد زمین نمی‌شدم، وظیفه داشتم از هر جایی که ممکن است از هم‌تیمی‌هایم حمایت کنم.»

او با اشاره به صعود آرژانتین به فینال ادامه داد: «حالا باید برای یکشنبه آماده شویم و با تمام توان وارد زمین شویم.»

آرژانتین در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در نیویورک به مصاف اسپانیا خواهد رفت. سیمئونه درباره نمایش تیمش مقابل انگلیس گفت: «تیم در طول مسابقه تلاش فوق‌العاده‌ای داشت و پنج بازیکنی که از روی نیمکت وارد زمین شدند، عملکرد بسیار خوبی ارائه کردند.»

او در پایان تأکید کرد: «این تیم ویژگی‌های زیادی دارد، اما مهم‌ترین نکته این است که همیشه تیم در اولویت قرار دارد. این پیام اصلی ماست. گروه در تمرینات و مسابقات به همه بازیکنان اعتمادبه‌نفس می‌دهد.»

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