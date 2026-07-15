به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با وجود پیش افتادن برابر آرژانتین، نتوانست برتری خود را حفظ کند و در نهایت با شکست ۲ بر یک از رسیدن به فینال بازماند.

هری کین پس از پایان مسابقه با اشاره به تلاش بازیکنان گفت: «خیلی سخت کار کردیم. بچه‌ها خون، عرق و اشک ریختند.» با این حال، انگلیس پس از گل دقیقه ۵۵ نتوانست کنترل بازی را در اختیار نگه دارد و به‌تدریج زیر فشار حریف قرار گرفت.

آلن شیرر و وین رونی، کارشناسان بی‌بی‌سی، تغییرات دفاعی توخل را یکی از عوامل اصلی بازگشت آرژانتین دانستند. سرمربی انگلیس پس از پیش افتادن، ساختار تیمش را تغییر داد و با اضافه کردن مدافعان بیشتر، تلاش کرد نتیجه را حفظ کند.

شیرر درباره این تصمیم گفت: «او می‌خواست جلوی حملات آرژانتین را بگیرد، اما این تیم کیفیتی دارد که در هر لحظه می‌تواند به شما ضربه بزند.»

رونی نیز با انتقاد از رویکرد سه‌شیرها افزود: «بعد از گل اول، دیگر برای زدن گل دوم تلاش نکردیم. این ریسک توخل بود و در نهایت به قیمت شکست انگلیس تمام شد.»

آرژانتین پس از عقب‌نشینی انگلیس، مالکیت و فشار بیشتری ایجاد کرد و سرانجام نتیجه را برگرداند. کاهش تعداد بازیکنان هجومی و عقب رفتن خطوط، فرصت بیشتری در اختیار لیونل مسی و هم‌تیمی‌هایش قرار داد تا حملات خود را سازمان‌دهی کنند.

توخل پس از مسابقه از تصمیمش دفاع کرد و گفت: «در بازی‌های دیگر تعویض‌های هجومی انجام داده‌ام، اما این بار احساس کردم استفاده از پنج مدافع می‌تواند فضاها را پوشش دهد.»

او ادامه داد: «فکر نمی‌کردم تعویض‌های هجومی در آن مقطع کمک بیشتری کند. بعد از شکست، میلیون‌ها مربی می‌دانند چه کاری باید انجام می‌شد، اما تصمیم‌گیرنده من بودم و مسئولیت آن را می‌پذیرم.»

با وجود دفاع توخل، نحوه مدیریت انگلیس پس از رسیدن به گل برتری به مهم‌ترین محور انتقادها تبدیل شد؛ تیمی که با عقب‌نشینی زودهنگام، ابتکار عمل را از دست داد و فرصت تاریخی صعود به فینال را از دست داد.

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