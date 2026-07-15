نمرات بازیکنان انگلیس برابر آرژانتین؛ کین محو شد، توخل زیر تیغ انتقاد
تیم ملی انگلیس با وجود شروع بهتر و رسیدن به گل نخست، پس از عقبنشینی تاکتیکی نتوانست برتری خود را حفظ کند و با شکست ۲ بر یک برابر آرژانتین از صعود به فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بازماند.
به گزارش ایلنا، انگلیس در نیمهنهایی جام جهانی برابر آرژانتین بازی را امیدوارکننده آغاز کرد، اما پس از پیش افتادن، رویکردی محافظهکارانه در پیش گرفت و بهتدریج کنترل مسابقه را از دست داد؛ تصمیمی که در نهایت به بازگشت آلبیسلسته و حذف سهشیرها انجامید.
جردن پیکفورد یکی از بازیکنان قابل قبول انگلیس بود و با چند واکنش مهم، مانع از افزایش تعداد گلهای آرژانتین شد. او در نیمه نخست و سپس در دقایق پایانی مسابقه، دو موقعیت خطرناک را مهار کرد، اما روی گلهای حریف کار زیادی از دستش برنمیآمد و نمره ۷ گرفت.
در خط دفاعی، ریس جیمز و جان استونز شب دشواری داشتند و در برابر فشار مستمر آرژانتین با مشکل روبهرو شدند. مارک گوئهی و جد اسپنس نیز در برخی صحنهها عملکرد مناسبی داشتند، اما نتوانستند انسجام لازم را تا پایان حفظ کنند.
دکلان رایس و الیوت اندرسون با نمره ۷، از بهترین بازیکنان انگلیس بودند. این دو در میانه میدان تلاش کردند ریتم بازی را کنترل کنند و در نبردهای فیزیکی نیز حضور مؤثری داشتند، اما عقبنشینی تیمی باعث شد نقش آنها در ساخت حملات کاهش پیدا کند.
در خط حمله، هری کین نمایش کمفروغی داشت و نمره ۴.۵ دریافت کرد. کاپیتان انگلیس بیشتر درگیر کارهای دفاعی و نبرد با مدافعان آرژانتین بود و نتوانست تهدید جدی روی دروازه حریف ایجاد کند.
جود بلینگام نیز با وجود تلاش فراوان، فضای کافی برای تأثیرگذاری پیدا نکرد و پس از تغییر رویکرد انگلیس، بخش زیادی از انرژی خود را صرف بازپسگیری توپ و پوشش فضاها کرد.
بیشترین انتقادها متوجه توماس توخل بود که نمره ۴ گرفت. سرمربی انگلیس پس از گل نخست، ساختار تیم را دفاعیتر کرد و با تعویضهایش نتوانست روند مسابقه را به سود تیمش تغییر دهد.
عقبنشینی خطوط، کاهش تعداد بازیکنان هجومی و واگذاری مالکیت توپ به آرژانتین، سهشیرها را تحت فشار قرار داد و در نهایت زمینه بازگشت حریف را فراهم کرد.
انگلیس با این شکست، فرصت حضور در دومین فینال تاریخ خود را از دست داد؛ شبی که تصمیمهای تاکتیکی توخل و کماثر بودن مهرههای هجومی، بیشتر از هر عامل دیگری مورد توجه و انتقاد قرار گرفت.