به گزارش ایلنا، مهاجم تیم ملی آرژانتین که تنها ۱۰ دقیقه پیش از پایان مسابقه وارد زمین شده بود، با گل دقیقه دوم وقت‌های اضافه، پیروزی ۲ بر یک تیمش مقابل انگلیس را رقم زد و آلبی‌سلسته را برای دومین دوره متوالی راهی فینال جام جهانی کرد.

لائوتارو که پس از پایان بازی به شدت تحت تأثیر احساسات قرار گرفته بود، گفت: «این واقعاً هیجان‌انگیز است… واو.»

او درباره تحقق رؤیای دوران کودکی‌اش افزود: «از روزی که پدرم اولین کفش فوتبال را برایم خرید، همیشه رؤیای بازی با پیراهن تیم ملی آرژانتین را داشتم.»

مهاجم اینتر درباره گل تعیین‌کننده خود که با پاس لیونل مسی و ضربه سر به ثمر رسید، اظهار کرد: «این گل ارزش حضور در فینال جام جهانی را داشت. خوشحالم که توانستم برای ۴۷ میلیون آرژانتینی شادی به ارمغان بیاورم.»

لائوتارو همچنین به صحبت‌های فاکوندو مدینا پیش از ورودش به زمین اشاره کرد و گفت: «روی نیمکت، مدینا به من گفت تو وارد زمین می‌شوی و بازی را می‌بری. این حرف در ذهنم ماند.»

او در پایان درباره نمایش تیمش برابر انگلیس گفت: «حالا که کمی آرام‌تر شده‌ام، می‌توانم بگویم این تیم بار دیگر نشان داد از چه جنسی ساخته شده است. انگلیس در دقایق پایانی خسته شد، ما از فرصت استفاده کردیم، گل زدیم و دوباره به فینال جام جهانی رسیدیم.»

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