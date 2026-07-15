به گزارش ایلنا، تیم ملی انگلیس در شرایطی از رسیدن به فینال جام جهانی بازماند که پس از پیش افتادن در نیمه دوم، نتوانست برتری خود را حفظ کند و در نهایت برابر آرژانتین شکست خورد.

توخل پس از پایان مسابقه گفت: «ناامید هستیم. مشکل در ترکیب تیم نبود. پس از اینکه یک بر صفر پیش افتادیم، بیش از حد منفعل شدیم.»

سرمربی انگلیس درباره تغییر ساختار تیم و استفاده از دفاع پنج‌نفره توضیح داد: «تصمیم گرفتم به خط دفاعی پنج‌نفره تغییر شکل بدهم، چون فضای زیادی ایجاد شده بود و آرژانتین در نبردهای هوایی برتری داشت.»

او ادامه داد: «جریان مسابقه کاملاً تغییر کرد، اما می‌توانم بحث‌هایی را که درباره تصمیم‌هایم شکل گرفته، درک کنم. بعد از هر شکست، همیشه افراد زیادی هستند که می‌دانند چه کاری باید انجام می‌شد.»

توخل با تأکید بر مسئولیت خود افزود: «در نهایت، کسی که باید تصمیم بگیرد من هستم. هیچ پشیمانی ندارم. ما یکی از بهترین بازی‌های خود را انجام دادیم؛ شاید حتی بهترین نمایش‌مان در این جام بود.»

انگلیس پس از رسیدن به گل نخست در دقیقه ۵۵، عقب نشست و کنترل بخش‌هایی از مسابقه را از دست داد. آرژانتین نیز با استفاده از این تغییر جریان، بازی را برگرداند و جواز حضور در فینال را به دست آورد.

شکست برابر آرژانتین بار دیگر تصمیم‌های تاکتیکی توخل را زیر سؤال برده است، اما سرمربی آلمانی سه‌شیرها تأکید دارد انتخاب‌هایش بر اساس شرایط مسابقه انجام شده و مسئولیت کامل آنها را می‌پذیرد.

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