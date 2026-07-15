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فرانسه در شوک حذف؛ سکوت سنگین و اشک‌های امباپه

فرانسه در شوک حذف؛ سکوت سنگین و اشک‌های امباپه
کد خبر : 1813969
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بازیکنان تیم ملی فرانسه یک روز پس از شکست برابر اسپانیا در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، همچنان در شوک و ناامیدی به سر می‌برند و برای پذیرش پایان رؤیای قهرمانی با دشواری روبه‌رو هستند.

به گزارش ایلنا، شکست ۲ بر صفر فرانسه مقابل اسپانیا، فضای اردوی خروس‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و سکوتی سنگین میان بازیکنان حاکم شده است.

یکی از اعضای تیم درباره شرایط روحی بازیکنان گفت: «آنها در قعر ناامیدی هستند.» کیلیان امباپه نیز بیش از بسیاری از هم‌تیمی‌هایش از این حذف تأثیر گرفته و پس از مسابقه با چشمانی اشک‌آلود درباره ناکامی فرانسه در اجرای برنامه‌های تاکتیکی صحبت کرده است.

کاپیتان فرانسه معتقد بود تیمش در نیمه دوم نتوانست دستورهای کادر فنی را به‌درستی در زمین اجرا کند و همین موضوع امکان بازگشت به مسابقه را از خروس‌ها گرفت.

دیدیه دشان پس از پایان بازی تلاش کرد بازیکنانش را آرام کند و به آنها یادآور شد که «فوتبال در بالاترین سطح بی‌رحم است» و نباید به دلیل یک شکست، تمام مسیر طی‌شده را زیر سؤال برد. با این حال، صحبت‌های سرمربی نیز نتوانست فضای سنگین رختکن را تغییر دهد.

فرانسه هنوز یک مسابقه دیگر در جام جهانی دارد و روز شنبه در میامی برای کسب مقام سوم برابر انگلیس قرار خواهد گرفت. با وجود این، بازیکنان فعلاً این دیدار را بیشتر به عنوان پایان تلخ تورنمنت می‌بینند تا فرصتی برای جبران.

دشان اکنون باید تیمی را که از نظر روانی آسیب دیده، دوباره آماده کند و انگیزه لازم را برای آخرین مسابقه به بازیکنانش بازگرداند. او تأکید کرده است فرانسه موظف است تا آخرین لحظه از پیراهن ملی دفاع کند.

پس از بازگشت تیم از دالاس، برخی بازیکنان در سکوت راهی محل اقامت شدند و تعدادی دیگر نیز برنامه‌های خود برای پایان تورنمنت و آغاز تعطیلات را بررسی کردند. اعضای کادر فنی نیز در حال تحلیل دلایل شکست و آماده‌سازی تیم برای مسابقه پایانی هستند.

برای فرانسه که با هدف سومین حضور متوالی در فینال وارد جام جهانی شده بود، کنار آمدن با دیدار رده‌بندی ساده نخواهد بود. خروس‌ها حالا باید از عمیق‌ترین نقطه ناامیدی خارج شوند و دوران دشان را با نتیجه‌ای مثبت به پایان برسانند.

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