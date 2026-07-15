دوئل مسی و امباپه برای کفش طلا؛ آخرین فرصت ستاره فرانسه در ردهبندی
کیلیان امباپه در دیدار ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶ آخرین فرصت خود را برای عبور از لیونل مسی و کسب عنوان بهترین گلزن این رقابتها خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه و لیونل مسی با ۸ گل در صدر جدول گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارند و رقابت میان دو ستاره تا آخرین مسابقات تورنمنت ادامه خواهد داشت.
هیچیک از این دو بازیکن در دیدارهای نیمهنهایی موفق به گلزنی نشدند، اما هر دو همچنان فرصت افزایش آمار خود را دارند. امباپه همراه فرانسه در دیدار ردهبندی به میدان خواهد رفت و مسی نیز با آرژانتین در فینال حضور خواهد داشت.
در صورت تساوی بازیکنان در تعداد گل، تعداد پاس گل نخستین معیار تعیین برنده کفش طلا خواهد بود. مسی در حال حاضر از این نظر شرایط بهتری دارد و امباپه برای رسیدن به این عنوان، احتمالاً باید در مسابقه پایانی فرانسه گلزنی کند.
کاپیتان فرانسه در صورت کسب کفش طلای جام جهانی ۲۰۲۶ میتواند به نخستین بازیکن تاریخ تبدیل شود که دو بار این جایزه را به دست میآورد. او در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز با ۸ گل بهترین گلزن مسابقات شده بود.
دیدار ردهبندی همچنین میتواند فرصتی برای بازیکنانی باشد که در این دوره کمتر به میدان رفتهاند. از میان ۲۶ بازیکن فرانسه، چهار نفر هنوز فرصت حضور در مسابقات را به دست نیاوردهاند که دو دروازهبان ذخیره نیز در میان آنها هستند. همچنین ۱۰ بازیکن این تیم کمتر از ۵۰ دقیقه بازی کردهاند.
با این حال، دیدیه دشان قصد ندارد دیدار ردهبندی را مسابقهای تشریفاتی تلقی کند. سرمربی فرانسه میخواهد دوران طولانی حضورش روی نیمکت خروسها را با یک پیروزی به پایان برساند و شکست نیمهنهایی برابر اسپانیا را تا حدی جبران کند.
فرانسه در دیدار ردهبندی برابر انگلیس قرار خواهد گرفت؛ حریفی که خروسها در ۹ تقابل اخیر مقابل آن تنها یک بار شکست خوردهاند.
برای امباپه، این مسابقه فقط نبردی برای کسب مقام سوم نیست؛ او در آخرین فرصت خود باید برای کفش طلا و ثبت رکوردی تاریخی نیز تلاش کند.