به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین با گل‌های انزو فرناندز و لائوتارو مارتینز موفق شد حریف خود را شکست دهد و راهی دیدار نهایی جام جهانی شود.

پس از سوت پایان مسابقه، بازیکنان آرژانتین جشن صعود را در کنار یکدیگر و مقابل هوادارانشان آغاز کردند، اما یکی از ماندگارترین تصاویر این شب کنار نیمکت آلبی‌سلسته رقم خورد.

مسی پس از پایان شادی اولیه با هم‌تیمی‌هایش، به سمت اسکالونی رفت و سرمربی آرژانتین را در حالی دید که تحت تأثیر صعود تیمش اشک می‌ریخت. کاپیتان آلبی‌سلسته بلافاصله او را در آغوش گرفت و هر دو برای لحظاتی در همان وضعیت باقی ماندند.

این صحنه بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و به نمادی از رابطه نزدیک مسی و اسکالونی تبدیل شد؛ دو چهره‌ای که در سال‌های اخیر نقش اصلی را در موفقیت‌های تیم ملی آرژانتین ایفا کرده‌اند.

آغوش احساسی این دو، یادآور مسیری بود که آرژانتین برای بازگشت به جمع قدرت‌های اصلی فوتبال جهان طی کرد؛ مسیری که با قهرمانی در کوپا آمریکا، فتح جام جهانی و ادامه موفقیت‌های آلبی‌سلسته همراه شده است.

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