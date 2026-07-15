ساعت بازی والیبال ایران و آلمان؛ ترکیب ۱۴ نفره شاگردان پیاتزا اعلام شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۸ روز پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه در دومین دیدار خود در هفته سوم مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ برابر تیم ملی آلمان قرار می‌گیرد.

روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران، فهرست ۱۴ بازیکن خود برای این مسابقه را اعلام کرد که نسبت به دیدار قبلی برابر اوکراین تغییری نداشته است.

بر این اساس، عرشیا به‌نژاد و ایلشن داوودی‌پور در پست پاسور، علی حاجی‌پور و محسن دلاوری در پست قطر پاسور و مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری و علی حق‌پرست به عنوان دریافت‌کننده قدرتی در فهرست ایران حضور دارند.

محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری، یوسف کاظمی و نیما باطنی مدافعان میانی ایران در این مسابقه خواهند بود و محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته نیز در پست لیبرو به میدان می‌روند.

سید متین حسینی و شایان محرابی، دو بازیکن دیگر حاضر در اردوی ایران در بلگراد، همانند مسابقه برابر اوکراین در فهرست بازی با آلمان قرار نگرفتند و این دیدار را از روی سکوها تماشا خواهند کرد.

براساس مقررات فدراسیون جهانی والیبال، تیم‌ها می‌توانند در هر هفته حداکثر چهار بازیکن را در فهرست ذخیره به کمیته کنترل معرفی کنند و تا شب پیش از مسابقه، با اطلاع ناظر فنی تغییراتی در فهرست ۱۴ نفره خود به وجود بیاورند.

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