درگیری پس از حذف انگلیس؛ بازداشت چند هوادار در خیابانهای آتلانتا
شکست انگلیس برابر آرژانتین در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با حوادثی خارج از ورزشگاه مرسدسبنز همراه شد و پلیس آتلانتا برای کنترل درگیری میان هواداران دو تیم وارد عمل شد.
به گزارش ایلنا، ساعاتی پس از پیروزی ۲ بر یک آرژانتین و صعود این تیم به فینال جام جهانی، درگیریهایی میان گروهی از هواداران دو تیم در اطراف ورزشگاه مرسدسبنز رخ داد که به مداخله پلیس انجامید.
بر اساس تصاویر منتشرشده، نیروهای پلیس با تجهیزات کامل امنیتی در محل حاضر شدند و چند نفر را بازداشت کردند تا از گسترش درگیریها جلوگیری شود.
تنشها از داخل ورزشگاه آغاز شده بود؛ جایی که گزارشها از درگیری لفظی و کشیده شدن یک بنر با مضمون ادعای مالکیت آرژانتین بر جزایر فالکلند میان هواداران دو کشور حکایت داشت. این اتفاق حساسیتها را بیش از پیش افزایش داد.
پیش از آغاز مسابقه نیز فضای شهر آتلانتا تحت تأثیر رقابت تاریخی دو کشور قرار داشت و شعارهای مرتبط با جنگ فالکلند از سوی برخی هواداران دو تیم شنیده میشد.
یکی از هواداران انگلیس درباره اتفاقات پس از بازی گفت: «از شکست ناراحت بودیم و در حال خروج از ورزشگاه بودیم که یکی از هواداران آرژانتین با پرچمش مقابل ما آمد و آن را جلوی صورتمان تکان داد. مشخص بود چنین رفتاری میتواند واکنش ایجاد کند، اما ما خودمان را کنترل کردیم. با این حال، تنش بسیار بالا بود.»
با خروج دهها هزار تماشاگر از ورزشگاه، پلیس حضور خود را در خیابانهای اطراف افزایش داد تا از بروز درگیریهای گستردهتر جلوگیری کند.
در همین حال، گزارشها حاکی از آن است که پلیس بریتانیا نیز همزمان با پایان مسابقه، تدابیر امنیتی خود را در برخی شهرها افزایش داده بود تا در صورت وقوع تجمع یا درگیری میان هواداران، آمادگی لازم را داشته باشد.