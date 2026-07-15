خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درگیری پس از حذف انگلیس؛ بازداشت چند هوادار در خیابان‌های آتلانتا

درگیری پس از حذف انگلیس؛ بازداشت چند هوادار در خیابان‌های آتلانتا
کد خبر : 1813965
لینک کوتاه کپی شد.

شکست انگلیس برابر آرژانتین در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با حوادثی خارج از ورزشگاه مرسدس‌بنز همراه شد و پلیس آتلانتا برای کنترل درگیری میان هواداران دو تیم وارد عمل شد.

به گزارش ایلنا، ساعاتی پس از پیروزی ۲ بر یک آرژانتین و صعود این تیم به فینال جام جهانی، درگیری‌هایی میان گروهی از هواداران دو تیم در اطراف ورزشگاه مرسدس‌بنز رخ داد که به مداخله پلیس انجامید.

بر اساس تصاویر منتشرشده، نیروهای پلیس با تجهیزات کامل امنیتی در محل حاضر شدند و چند نفر را بازداشت کردند تا از گسترش درگیری‌ها جلوگیری شود.

تنش‌ها از داخل ورزشگاه آغاز شده بود؛ جایی که گزارش‌ها از درگیری لفظی و کشیده شدن یک بنر با مضمون ادعای مالکیت آرژانتین بر جزایر فالکلند میان هواداران دو کشور حکایت داشت. این اتفاق حساسیت‌ها را بیش از پیش افزایش داد.

پیش از آغاز مسابقه نیز فضای شهر آتلانتا تحت تأثیر رقابت تاریخی دو کشور قرار داشت و شعارهای مرتبط با جنگ فالکلند از سوی برخی هواداران دو تیم شنیده می‌شد.

یکی از هواداران انگلیس درباره اتفاقات پس از بازی گفت: «از شکست ناراحت بودیم و در حال خروج از ورزشگاه بودیم که یکی از هواداران آرژانتین با پرچمش مقابل ما آمد و آن را جلوی صورتمان تکان داد. مشخص بود چنین رفتاری می‌تواند واکنش ایجاد کند، اما ما خودمان را کنترل کردیم. با این حال، تنش بسیار بالا بود.»

با خروج ده‌ها هزار تماشاگر از ورزشگاه، پلیس حضور خود را در خیابان‌های اطراف افزایش داد تا از بروز درگیری‌های گسترده‌تر جلوگیری کند.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که پلیس بریتانیا نیز همزمان با پایان مسابقه، تدابیر امنیتی خود را در برخی شهرها افزایش داده بود تا در صورت وقوع تجمع یا درگیری میان هواداران، آمادگی لازم را داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل