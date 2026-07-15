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لیونل مسی بهترین بازیکن آرژانتین - انگلیس

لیونل مسی بهترین بازیکن آرژانتین - انگلیس
کد خبر : 1813960
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کاپیتان آرژانتین به عنوان بهترین بازیکن دیدار آرژانتین و انگلیس معرفی شد.

به گزارش ایلنا، آرژانتین بامداد پنجشنبه در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با وجود اینکه ابتدا با گل آنتونی گوردون از انگلیس عقب افتاد، با گل‌های انزو فرناندز و لائوتارو مارتینز به برتری ۲ بر یک رسید و راهی فینال شد.

لیونل مسی نیز که پاس گل پیروزی‌بخش لائوتارو مارتینز را در وقت‌های تلف‌شده ارسال کرد، به‌عنوان بهترین بازیکن دیدار انتخاب شد تا بار دیگر نقش تعیین‌کننده‌ای در صعود آلبی‌سلسته به دومین فینال متوالی جام جهانی ایفا کند.

آرژانتین با این پیروزی به دومین فینال متوالی جام جهانی رسید و حالا برای دفاع از عنوان قهرمانی باید به مصاف اسپانیا برود.

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