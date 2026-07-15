زمان برگزاری فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بین دو تیم اسپانیا و آرژانتین
دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان تیمهای اسپانیا و آرژانتین، یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، فینال جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال، شامگاه یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ برابر با ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.
در این دیدار، تیمهای ملی اسپانیا و آرژانتین برای کسب عنوان قهرمانی جهان به مصاف یکدیگر میروند. این مسابقه از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه نیویورک–نیوجرسی در ایست رادرفورد آمریکا آغاز میشود.
فینال جام جهانی ۲۰۲۶، آخرین دیدار این دوره از رقابتها خواهد بود و قهرمان پس از پایان این مسابقه مشخص میشود.