زمان برگزاری فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بین دو تیم اسپانیا و آرژانتین

به گزارش ایلنا، فینال جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال، شامگاه یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ برابر با ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.

در این دیدار، تیم‌های ملی اسپانیا و آرژانتین برای کسب عنوان قهرمانی جهان به مصاف یکدیگر می‌روند. این مسابقه از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه نیویورک–نیوجرسی در ایست رادرفورد آمریکا آغاز می‌شود.

فینال جام جهانی ۲۰۲۶، آخرین دیدار این دوره از رقابت‌ها خواهد بود و قهرمان پس از پایان این مسابقه مشخص می‌شود.

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