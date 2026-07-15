انگلیس 1 - 2 آرژانتین: صعود به فینال با درخشش مسی

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و آرژانتین در چارچوب مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026، از ساعت 22:30 امشب (چهارشنبه - به وقت ایران) در ورزشگاه مرسدس بنز آتلانتا به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با کامبک شیرین آرژانتین همراه بود و شاگردان لیونل اسکالونی توانستند با نتیجه 2 بر یک به پیروزی برسند تا رقیب اسپانیا در فینال روز یکشنبه 28 تیرماه شوند.

24 سال پس از آخرین تقابل رسمی دو تیم در جام جهانی، آرژانتین و انگلیس بار دیگر مقابل هم قرار گرفته بودند. در بازی امشب دیگر خبری از مارادونا، دست خدا و حتی بکام و سیمئونه هم نبود، اما این بار هم بازیکنان دو تیم از همان ابتدای بازی نشان دادند که تاریخچه دیدارهای دو تیم به شکلی دیگر تکرار خواهد شد و بار دیگر شاهد یک دیدار حساس و پر از اتفاقات ریز و درشت خواهیم بود و همین‌طور هم شد.

بازی در 20 دقیقه ابتدایی همانطور که منتظر بودیم پیش رفت و حساسیت بازی باعث شد که بیشتر از هر چیز، صدای سوت داور مبنی بر توقف بازی را شنیدیم که حاکی از یک بازی پُربرخورد از همان شروع مسابقه است. حساسیت بازی به حدی بالا بود که در نیم‌ساعت ابتدایی بازی، دو تیم حتی یک شوت در چارچوب نداشتند و بازی بیشتر در میانه زمین در جریان بود.

انگلیس در 10 دقیقه پایانی نیمه نخست تا حدودی بهتر بازی کرد و پس از اینکه بازیکنان آرژانتین روی بلینگام خطا کردند، شاگردان توخل در دو صحنه صاحب ضربه کاشته شدند که ضربه اول را استونز با اختلاف کم به بیرون زد و ضربه دوم را هم امیلیانو مارتینس سنگربان آلبی سلسته دور کرد.

در دقیقه 37 نوبت آرژانتین بود که روی دروازه انگلیس خطرساز شود. توپ پس از چند پاس که بین آرژانتینی‌ها رد و بدل شد، پشت محوطه جریمه «سه شیر» به انزو فرناندس رسید که شوت این بازیکن با اختلاف بسیار کم و به شکل خطرناکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

آرژانتین نیمه دوم را هجومی آغاز کرد و 2 شوت پیاپی آلوارز باعث شد که پیکفورد در 2 صحنه با واکنش‌های خود مانع از گلزنی آرژانتینی‌ها شوند. در ادامه هم بازی برای دقایقی متعادل پیش رفت تا دقیقه 55 که کین روی پاس اشتباه مدافعان آرژانتین صاحب توپ شد و کاپیتان انگلیس هم خیلی سریع راجرز را صاحب توپ کرد و سانتر این کوتاه گوردون را در دهانه دروازه آرژانتین صاحب موقعیت کرد و شماره 18 انگلیس خیلی راحت دروازه مارتینز را باز کرد.

آرژانتین سراپا حمله بود تا گل خورده را جبران کند و در دقیقه 69، روی سانتر دقیق مسی و ضربه سر گونزالس می‌رفت که دروازه انگلیس را باز کند، اما مهار تک‌دست پیکفورد باعث شد تا انگلیس همچنان تیم برتر زمین باقی بماند.

شاگردان اسکالونی در این دقایق کمی هم بدشانس بودند؛ وگرنه در دقیقه 76 باید به گل می‌رسیدند. سانتر دقیق دی‌پائول را مک آلیستر با ضربه سر به سمت دروازه زد که با بدشانسی به تیر دروازه خورد و برگشت. این بازیکن یک دقیقه بعد هم می‌توانست با ضربه سر دروازه انگلیس را باز کند که این بار پیکفورد توپ را مهار کرد.

آرژانتین بالأخره مزد حملاتش را گرفت. مسی و یارانش در این لحظات فشار زیادی روی دروازه انگلیس وارد کرده بودند و این تیم در چند صحنه تا آستانه باز کردن دروازه سه‌شیر برود، اما موفق نشده بود و بالاخره در دقیقه 85 روی پاس زمینی لیونل مسی، انزو فرناندس را پشت محوطه جریمه انگلیس در یک فضای خوب صاحب توپ کرد که شماره 24 آرژانتین با یک شوت زیبا، توپ را با تور دروازه انگلیس آشنا کند و بازی را به تساوی بکشاند.

صبر کنید! این پایان کار دو تیم در 90 دقیقه نبود. مسی و آرژانتین قصد داشتند کار را در 90 دقیقه تمام کنند و همین اتفاق هم افتاد. گل اول آرژانتین، روحیه بازیکنان این تیم را بالا برد و انگیزه آلبی سلسته را بیشتر کرد. شاگردان اسکالونی در ادامه حملات خود یک بار توپ را توسط مک آلیستر به تیر دروازه زد و توپ برگشتی در سمت راست زمین به مسی رسید. کاپیتان آرژانتین با یک سانتر خط‌کشی شده، توپ را روی سر لائوتارو مارتینس انداخت تا مهاجم تازه به میدان آمده آرژانتین، گل پیروزی و صعود شاگردان اسکالونی به فینال جام جهانی 2026 را به ثمر برساند تا آلبی سلسته برای دومین بار پیاپی درفینال جام جهانی حضور داشته باشد.

اسماعیل الفتح از آمریکا قضاوت این بازی را برعهده دارد و در نیمه اول، الیوت اندرسون از انگلیس و لیساندرو مارتینس، کریستین رومرو و رودریگو دی‌پائول از آرژانتین را با کارت زرد جریمه کرد.

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