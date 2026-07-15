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خشم تاردلی و فالکائو از داوری آرژانتین -انگلیس: این یک شرم است

خشم تاردلی و فالکائو از داوری آرژانتین -انگلیس: این یک شرم است
کد خبر : 1813954
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قضاوت دیدار پرتنش آرژانتین و انگلیس در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با انتقادهای شدید کارشناسان همراه شد؛ تا جایی که مارکو تاردلی و پائولو روبرتو فالکائو، داور مسابقه را ناتوان از کنترل بازی دانستند.

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملی آرژانتین و انگلیس از همان دقایق ابتدایی با برخوردهای فیزیکی، خطاهای متعدد و تنش میان بازیکنان دو تیم همراه بود؛ شرایطی که واکنش تند کارشناسان حاضر در استودیوهای تلویزیونی را به دنبال داشت.

مارکو تاردلی، ستاره پیشین تیم ملی ایتالیا، با انتقاد از خشونت حاکم بر مسابقه و عملکرد داور آمریکایی گفت: «بازی با یک خطای بی‌مورد از سوی پاره‌دس آغاز شد. این شرم‌آور است. انگلیسی‌ها نیز هیچ فوتبالی ارائه نکردند و فقط مرتکب خطا شدند.»

او در ادامه، انتخاب داور این مسابقه را زیر سؤال برد و افزود: «این اتفاق غیرقابل باور است. می‌خواهم بدانم چه کسی او را برای قضاوت این بازی انتخاب کرده است. یک داور آمریکایی چه ارتباطی با چنین مسابقه‌ای دارد؟ او مناسب این بازی نیست.»

پائولو روبرتو فالکائو، ستاره سابق فوتبال برزیل، نیز نسبت به یکی از برخوردهای شدید مسابقه که بدون اخراج بازیکن خاطی ادامه پیدا کرد، واکنش نشان داد و گفت: «در یک صحنه، بازیکنی به دیگری مشت زد، اما داور حتی کارت قرمز هم نشان نداد. این واقعاً باورنکردنی است.»

فالکائو با تأکید بر شدت این برخورد ادامه داد: «این یک حمله بود، نه یک خطای معمولی. آن مشت باید با کارت قرمز جریمه می‌شد. هرگز چیزی شبیه به این را در فوتبال ندیده‌ام. اگر بازی با همین روند ادامه پیدا کند، قطعاً به پایان نخواهد رسید.»

تاردلی در پایان بار دیگر عملکرد داور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «داور توانایی مدیریت این مسابقه را ندارد. تعداد خطاها بسیار زیاد است و با این حال، نخستین بازیکنی که جریمه کرد، یک بازیکن انگلیسی بود، نه آرژانتینی. این یک شرم است.»

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