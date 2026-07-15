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شادی خانوادگی پس از گل مقابل آرژانتین

واکنش دیوید بکهام و همسرش به گل انگلیس (عکس)

واکنش دیوید بکهام و همسرش به گل انگلیس (عکس)
کد خبر : 1813952
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دیوید بکهام، اسطوره فوتبال انگلیس، در کنار همسر و فرزندانش نخستین گل سه‌شیرها برابر آرژانتین در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی را جشن گرفت.

به گزارش ایلنا، دیوید بکهام برای تماشای دیدار حساس انگلیس و آرژانتین در ورزشگاه آتلانتا حضور یافت و پس از گل زودهنگام آنتونی گوردون، شادی خود را در کنار خانواده‌اش نشان داد.

کاپیتان پیشین تیم ملی انگلیس در جایگاه ویژه و در کنار همسرش ویکتوریا و فرزندانش، کروز، رومئو و هارپر، این مسابقه را تماشا کرد و پس از باز شدن دروازه آرژانتین به‌شدت به وجد آمد.

گوردون در دقیقه نهم موفق شد نخستین گل انگلیس را به ثمر برساند. این گل پس از حرکت تماشایی هری کین و عبور او از چند بازیکن آرژانتین شکل گرفت تا سه‌شیرها خیلی زود از حریف خود پیش بیفتند.

برنده این دیدار در فینال جام جهانی به مصاف اسپانیا خواهد رفت. دیدار نهایی روز یکشنبه در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی برگزار می‌شود.

واکنش دیوید بکهام و همسرش به گل انگلیس (عکس)

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