از اورتون تا بارسلونا؛ آشنایی با قاتل آرژانتین

به گزارش ایلنا، آنتونی گوردون، مهاجم ۲۵ ساله تیم ملی انگلیس، در دیدار نیمه‌نهایی جام جهانی برابر آرژانتین موفق به گلزنی شد. ستاره جدید سه‌شیرها به‌تازگی با انتقالی به ارزش بیش از ۸۰ میلیون یورو از نیوکاسل راهی بارسلونا شده است.

گوردون فصل گذشته عملکرد درخشانی در ترکیب نیوکاسل داشت و با به ثمر رساندن ۱۰ گل در لیگ قهرمانان اروپا، نقش مهمی در موفقیت‌های این تیم ایفا کرد. نمایش‌های قابل توجه او در سطح باشگاهی باعث شد جایگاهش در تیم ملی انگلیس برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ تثبیت شود.

این مهاجم فوتبال خود را در رده‌های پایه باشگاه اورتون آغاز کرد و پس از طی دوران ابتدایی مسیر حرفه‌ای‌اش، به‌صورت قرضی راهی پرستون نورث‌اند شد. او پس از بازگشت، توانست به ترکیب اصلی اورتون راه پیدا کند و با نمایش‌هایش توجه باشگاه‌های بزرگ‌تر فوتبال انگلیس را به خود جلب کند.

نیوکاسل در ادامه با پرداخت حدود ۴۰ میلیون پوند گوردون را به خدمت گرفت؛ انتقالی که نقطه عطفی در دوران حرفه‌ای این بازیکن محسوب می‌شد. پیشرفت او در نیوکاسل زمینه حضورش در تیم ملی بزرگسالان انگلیس را نیز فراهم کرد.

گوردون در دوران هدایت گرت ساوت‌گیت به اردوی انگلیس دعوت شد و در رقابت‌های یورو ۲۰۲۴ نیز سه‌شیرها را همراهی کرد. پس از حضور توماس توخل روی نیمکت انگلیس، این مهاجم همچنان جایگاه خود را در فهرست تیم ملی حفظ کرد و اکنون با گلزنی در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی، به یکی از چهره‌های مورد توجه فوتبال انگلیس تبدیل شده است.

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