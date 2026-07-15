به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملی آرژانتین و انگلیس در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی با تنش، درگیری‌های متعدد و بازی فیزیکی همراه بود؛ تا جایی که تنها سه شوت در نیمه نخست این مسابقه ثبت شد که کمترین آمار در بین تمامی نیمه‌های نخست این دوره از رقابت‌ها به شمار می‌رود.

دو تیم در ۴۵ دقیقه نخست مجموعاً ۱۹ خطا مرتکب شدند و بارها درگیری‌های لفظی و فیزیکی میان بازیکنان شکل گرفت. الیوت اندرسون، هافبک انگلیس، چندین بار هدف خطا قرار گرفت و در نهایت نیز به دلیل اعتراض به برخوردهای حریف، کارت زرد دریافت کرد.

در یکی از صحنه‌های جنجالی، پاره‌دس تلاش کرد داور را متقاعد کند که هری کین هنگام صحبت با او دهانش را پوشانده است. این در حالی است که طبق قوانین جدید فیفا، پوشاندن دهان هنگام صحبت با سایر بازیکنان ممنوع است، اما این قانون شامل گفت‌وگو با داور نمی‌شود.

پاره‌دس که خود نیز در نیمه نخست چند خطای شدید مرتکب شده بود، بدون دریافت کارت زرد به کارش ادامه داد؛ موضوعی که انتقاد کارشناسان را نیز به دنبال داشت.

جو هارت، دروازه‌بان سابق تیم ملی انگلیس، در واکنش به این صحنه گفت: «این رفتار واقعاً بی‌احترامی بود. کین فقط در حال صحبت با داور بود و می‌خواست منظورش را واضح منتقل کند.»

وین رونی نیز این اقدام را «احمقانه» توصیف کرد و از رفتار هافبک آرژانتین انتقاد کرد.

آرژانتین در نیمه نخست ۱۲ مورد از ۱۹ خطای ثبت‌شده مسابقه را انجام داد و در مقابل، بازیکنان انگلیس نیز با بازی فیزیکی پاسخ دادند. در نهایت، نخستین کارت زرد مسابقه به الیوت اندرسون تعلق گرفت؛ بازیکنی که پس از خطا روی لیونل مسی با اخطار داور روبه‌رو شد.

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