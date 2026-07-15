فیزیوتراپ بلژیک علیه تصمیم گارسیا: تعویض کورتوا توصیه پزشکی نبود

به گزارش ایلنا، تعویض تیبو کورتوا در دقیقه ۷۱ دیدار بلژیک و اسپانیا همچنان با واکنش‌های زیادی همراه است. دروازه‌بان بلژیک پس از احساس ناراحتی و دریافت درمان پزشکی از زمین خارج شد، اما حالا یکی از اعضای کادر پزشکی تیم تأکید کرده این تصمیم بر اساس توصیه آنها اتخاذ نشده است.

فیزیوتراپ تیم ملی بلژیک در توضیح این اتفاق گفت: «وقتی کورتوا روی زمین نشسته بود، من و پزشک تیم وارد زمین شدیم. در همان لحظه، سرمربی تصمیم گرفت او را تعویض کند. کورتوا خودش درخواست خروج نکرد و نه من و نه پزشک تیم توصیه‌ای برای تعویض او نداشتیم.»

این اظهارات بار دیگر تصمیم رودی گارسیا را زیر سؤال برده است؛ به‌ویژه اینکه پس از خروج کورتوا، سنه لامنس وارد زمین شد و گل دوم اسپانیا نیز در ادامه مسابقه به ثمر رسید.

به گفته فیزیوتراپ بلژیک، سرمربی این تیم ترجیح می‌دهد بازیکنانی را در زمین نگه دارد که از نظر بدنی کاملاً آماده باشند و کوچک‌ترین تردیدی درباره وضعیت جسمانی آنها وجود نداشته باشد.

او افزود این رویکرد پیش‌تر درباره بازیکنان دیگری از جمله کوین دی‌بروینه نیز دیده شده و گارسیا معمولاً در صورت مشاهده هر نشانه‌ای از آسیب‌دیدگی، ریسک ادامه حضور بازیکن را نمی‌پذیرد.

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