استرس بکام در آتلانتا؛ تماشای نبرد انگلیس با تیم مسی
دیوید بکام همراه با ویکتوریا و فرزندانش برای تماشای دیدار حساس انگلیس و آرژانتین در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ راهی ورزشگاه مرسدسبنز آتلانتا شد.
به گزارش ایلنا، دیوید بکام پیش از آغاز نیمهنهایی جام جهانی میان انگلیس و آرژانتین، همراه با خانوادهاش در جایگاه ویژه ورزشگاه حضور پیدا کرد؛ دیداری که برای ستاره سابق سهشیرها از جنبههای مختلف اهمیت ویژهای داشت.
بکام به همراه همسرش ویکتوریا و فرزندانشان، رومئو، کروز و هارپر، در ورزشگاه حاضر شد. جکی آپوستل، دوستدختر کروز، نیز خانواده بکام را در این مسابقه همراهی میکرد.
هنگام پخش سرود ملی انگلیس، خانواده بکام با هو کردن گسترده هواداران آرژانتینی روبهرو شدند. فضای پرتنش ورزشگاه و حساسیت تاریخی تقابل دو تیم باعث شده بود چهرههای حاضر در جایگاه ویژه نیز با اضطراب زیادی مسابقه را دنبال کنند.
این دیدار برای بکام موقعیتی متفاوت داشت؛ زیرا انگلیس، تیم ملی کشورش، مقابل آرژانتینی قرار گرفته بود که لیونل مسی، دوست نزدیک و ستاره باشگاه اینتر میامی، آن را رهبری میکرد.
بکام هفته گذشته پیروزی ۲ بر یک انگلیس برابر نروژ در مرحله یکچهارم نهایی را با شور زیادی جشن گرفته بود و حالا امیدوار بود سهشیرها با عبور از آرژانتین، راهی فینال جام جهانی شوند.
براساس تصاویر منتشرشده، دیوید و ویکتوریا پیش از شروع مسابقه با یکدیگر صحبت میکردند و تلاش داشتند فشار و اضطراب لحظات ابتدایی را کنترل کنند. بکام در جریان بازی نیز بارها درباره اتفاقات داخل زمین با همسرش صحبت کرد و واکنشهای احساسی او مورد توجه قرار گرفت.
خانواده بکام پیش از آغاز مسابقه لحظاتی را نیز در کنار دیگر چهرههای مشهور سپری کردند. رومئو بکام تصویری از دیدار خود با تیموتی شالامی منتشر کرد و هارپر نیز از حضور ستارههای مختلف در ورزشگاه هیجانزده به نظر میرسید.