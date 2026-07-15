جنگ سکوها پیش از نبرد تاریخی؛ هو شدن سرودهای ملی انگلیس و آرژانتین

به گزارش ایلنا، ورزشگاه مرسدس‌بنز آتلانتا پیش از آغاز دیدار حساس انگلیس و آرژانتین، شاهد فضایی پرتنش و کم‌سابقه بود. هنگام پخش سرود ملی انگلیس، صدای سوت و فریاد هواداران آرژانتینی به حدی بالا رفت که بخش زیادی از سرود در ورزشگاه به سختی شنیده می‌شد.

در ادامه و هنگام اجرای سرود ملی آرژانتین، بخشی از هواداران انگلیسی نیز واکنشی مشابه نشان دادند و با سوت و اعتراض به رفتار طرف مقابل پاسخ دادند. این اتفاق باعث شد حساسیت تاریخی تقابل دو تیم از همان دقایق پیش از شروع بازی به سکوها منتقل شود.

دیدار انگلیس و آرژانتین همواره یکی از احساسی‌ترین رقابت‌های فوتبال ملی بوده است. تقابل‌های تاریخی دو تیم در جام‌های جهانی ۱۹۸۶، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲، در کنار پیشینه سیاسی دو کشور، باعث شده این مسابقه معنایی فراتر از یک نیمه‌نهایی عادی داشته باشد.

هواداران آرژانتینی با جمعیتی گسترده راهی آتلانتا شده بودند و از دقایق ابتدایی فضای ورزشگاه را در اختیار گرفتند. در سوی مقابل، هواداران انگلیس نیز با پرچم‌ها و سرودهای خود از سه‌شیرها حمایت کردند و تلاش داشتند صدای طرف مقابل را تحت‌الشعاع قرار دهند.

این مسابقه برای انگلیس فرصتی تاریخی محسوب می‌شود تا برای دومین بار پس از سال ۱۹۶۶ به فینال جام جهانی برسد. آرژانتین نیز با سابقه موفق در پنج حضور اخیر خود در نیمه‌نهایی، به دنبال ادامه مسیر دفاع از عنوان قهرمانی است.

با آغاز بازی، تنش موجود روی سکوها به داخل زمین نیز منتقل شد و برخوردهای فیزیکی و اعتراض‌های دو طرف از همان دقایق نخست افزایش یافت. حضور لیونل مسی در ترکیب آرژانتین نیز یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های هواداران انگلیس پیش از این تقابل بود.

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