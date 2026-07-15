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کولینا پاسخ دشان را داد: داوران جام جهانی در کلاس جهانی هستند

کولینا پاسخ دشان را داد: داوران جام جهانی در کلاس جهانی هستند
کد خبر : 1813929
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پیرلوئیجی کولینا، رئیس کمیته داوران فیفا، در واکنش به انتقاد دیدیه دشان از قضاوت نیمه‌نهایی جام جهانی، با قاطعیت از عملکرد داوران این تورنمنت دفاع کرد.

به گزارش ایلنا، دیدیه دشان پس از شکست ۲ بر صفر فرانسه مقابل اسپانیا و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶، نسبت به قضاوت ایوان بارتون، داور اهل السالوادور، انتقاد کرد و درباره انتخاب او برای چنین مسابقه مهمی تردیدهایی مطرح ساخت.

سرمربی فرانسه در نشست خبری پس از بازی گفته بود: «آیا این داور در سطح قضاوت یک نیمه‌نهایی جام جهانی قرار داشت؟»

این اظهارات با واکنش سریع پیرلوئیجی کولینا، رئیس کمیته داوران فیفا، روبه‌رو شد. او در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره صحبت‌های دشان گفت: «فیفا به این سؤال پاسخ می‌دهد؛ بله، بدون هیچ تردیدی.»

کولینا در ادامه از عملکرد تیم داوری دفاع کرد و افزود: «داوران ما در سطح جهانی هستند. آنها برای حضور در این مسابقات، روندی بسیار سخت و دقیق را پشت سر گذاشته‌اند و انتخابشان بر اساس شایستگی انجام شده است.»

رئیس کمیته داوران فیفا تأکید کرد که داوران حاضر در جام جهانی پس از ارزیابی‌های فنی متعدد و بررسی عملکردشان در مسابقات مختلف انتخاب می‌شوند و اعتماد کامل فیفا را در اختیار دارند.

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