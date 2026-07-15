شلاق گرما بر تن شاگردان منصوریان

به گزارش ایلنا، کادر فنی ایرانی الطلبه عراق برای خنثی کردن اثرات منفی دمای بسیار بالای هوا در بغداد، دست به یک اقدام جالب زده و با تغییر اساسی در زمان‌بندی برنامه‌های خود، تمرینات صبحگاهی را به ساعت ۶ منتقل کرده است تا بازیکنان پیش از داغ شدن هوا کارهای گروهی خود را جلو ببرند.

با شروع رسمی تمرینات پیش‌فصل الطلبه، علیرضا منصوریان حالا خود را برای تجربه اولین فصل کامل بازی‌ها روی نیمکت این باشگاه آماده می‌کند. این چهره سرشناس فوتبال ایران که در میانه بازی‌های فصل گذشته سکان هدایت الطلبه را در دست گرفته بود، این بار فرصت طلایی پیش‌فصل را در اختیار دارد تا تفکرات تاکتیکی‌اش را از همان ابتدا پیاده کند. از سوی دیگر، مدیران باشگاه نیز در بازار تابستانی سنگ تمام گذاشته و برای جذب مهره‌های مورد نظر این مربی از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌اند تا الطلبه با یک ویترین قوی پا به مسابقات لیگ ستارگان عراق بگذارد.

با در نظر گرفتن این بستر مناسب، بسیاری از صاحب‌نظران فوتبال عراق از الطلبه به عنوان یکی از بخت‌های اصلی و جدی کسب جام در فصل پیش رو یاد می‌کنند. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا تیم تازه نفس منصوریان که بر اساس ایده‌های او بسته شده، می‌تواند انتظارات بالای هواداران را برآورده کند و تا آخرین هفته در کورس مدعیان قهرمانی باقی بماند یا خیر.

اما نکته عجیب و خبرساز در اردوی این تیم، زمان‌بندی متفاوت تمرینات به خاطر وضعیت جوی سخت در بغداد است. طبق تصمیم کادر فنی، بازیکنان الطلبه باید رأس ساعت ۶ صبح در محل تمرین حاضر شوند تا پیش از بالا آمدن آفتاب سوزان کارشان را تمام کنند. برای نوبت دوم تمرین نیز ساعت ۱۹ در نظر گرفته شده است تا خنک‌تر شدن هوا در غروب، به کیفیت کار بدنی بازیکنان آسیب نزند.

برنامه زمان‌بندی مربیان الطلبه برای روزهای آینده نیز به این شکل طراحی شده که بازیکنان پس از گذراندن دو روز تمرینات سنگین با توپ و برنامه‌های تاکتیکی، یک روز کامل را به تمرینات قدرتی و کار با وزنه اختصاص خواهند داد.

صعود بی‌سابقه دمای هوا در عراق طی هفته‌های گذشته، کادر فنی اکثر تیم‌های حاضر در لیگ ستارگان را کلافه کرده و آن‌ها مجبور شده‌اند به سراغ ساعات غیرمتعارف شبانه‌روز بروند؛ در این میان الطلبه نیز با فرستادن بازیکنان به زمین تمرین در ساعت ۶ صبح، عملاً خود را با این وضعیت بحرانی وفق داده است.

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