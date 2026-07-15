اوج هیجان در پنجره تابستانی
آخرین اخبار نقل و انتقالات: آرسنال برگ آس علیه گزینه بارسلونا رو کرد
آرسنال برای جذب خولیان آلوارز، مهاجم آرژانتینی اتلتیکومادرید، در حال بررسی یک معاوضه بزرگ است و ممکن است ویکتور گیوکرس را به عنوان بخشی از پیشنهاد خود وارد مذاکرات کند.
به گزارش ایلنا، آرسنال همچنان به دنبال تقویت خط حمله خود برای فصل جدید است و نام خولیان آلوارز در صدر گزینههای این باشگاه قرار دارد. توپچیها در حال بررسی راههای مختلف برای کاهش هزینه این انتقال هستند و یکی از سناریوهای مطرحشده، وارد کردن ویکتور گیوکرس در معامله است.
آلوارز پس از درخشش با تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶، توجه چند باشگاه بزرگ اروپایی را جلب کرده و اتلتیکومادرید برای فروش او رقم بالایی مطالبه خواهد کرد. همین موضوع باعث شده آرسنال به گزینه معاوضه بازیکن فکر کند.
بارسلونا نیز یکی دیگر از مشتریان جدی مهاجم آرژانتینی است و احتمال دارد پس از پایان جام جهانی، پیشنهاد تازهای ارائه دهد. باشگاه کاتالان نیز ممکن است برای تسهیل انتقال، یکی از بازیکنان خود را وارد معامله کند.
در سوی دیگر بازار، لیورپول تماسهایی با پاریسنژرمن درباره شرایط جذب برادلی بارکولا برقرار کرده است. این مهاجم فرانسوی یکی از گزینههای مدنظر باشگاه انگلیسی برای تقویت خط حمله به شمار میرود.
آرسنال همچنین قصد دارد گابریل ژسوس را به فروش برساند و میلان در میان جدیترین مشتریان مهاجم برزیلی قرار دارد. جدایی او میتواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز توپچیها برای خرید یک مهاجم جدید را تأمین کند.
در دیگر اخبار نقلوانتقالاتی، کریستین رومرو، کاپیتان تاتنهام، ممکن است در تابستان از این باشگاه جدا شود و بارسلونا شرایط جذب مدافع آرژانتینی را بررسی میکند.
اورتون نیز دور جدیدی از مذاکرات برای جذب بروک نورتون-کافی، مدافع جوان جنوا و تیم زیر ۲۱ سال انگلیس، آغاز کرده است.
پرونده خولیان آلوارز یکی از مهمترین سوژههای بازار تابستانی خواهد بود؛ مهاجمی که آرسنال، بارسلونا و چند باشگاه بزرگ دیگر برای جذب او رقابت میکنند.