خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسکالونی پیش از جدال تاریخی با انگلیس: این فقط فوتبال است

اسکالونی پیش از جدال تاریخی با انگلیس: این فقط فوتبال است
کد خبر : 1813442
لینک کوتاه کپی شد.

لیونل اسکالونی در آستانه دیدار حساس آرژانتین و انگلیس در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تلاش کرد فضای سیاسی و تاریخی پیرامون این تقابل را کاهش دهد و تأکید کرد تمرکز دو تیم باید فقط روی فوتبال باشد.

به گزارش ایلنا، رقابت آرژانتین و انگلیس همواره یکی از پرتنش‌ترین داستان‌های جام جهانی بوده است؛ تقابلی که علاوه بر اتفاقات ماندگار داخل زمین، تحت تأثیر پیشینه سیاسی دو کشور نیز قرار گرفته، اما اسکالونی نمی‌خواهد این مسائل وارد مسابقه نیمه‌نهایی شود.

سرمربی آرژانتین در نشست خبری پیش از بازی گفت: «این فقط یک مسابقه فوتبال است. نباید به دنبال مسائل دیگری باشیم. مقابل تیمی بزرگ با سرمربی‌ای بزرگ قرار می‌گیریم که برای او احترام زیادی قائلم.»

این صحبت‌ها در شرایطی مطرح شد که موضوع جنگ فالکلند در سال ۱۹۸۲ و حساسیت تاریخی دیدار دو تیم بار دیگر در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

رودریگو دی‌پائول نیز موضعی مشابه سرمربی آرژانتین داشت و گفت: «می‌دانیم این مسابقه خاطرات دیگو را زنده می‌کند. ما درباره قهرمانان مالویناس آواز می‌خوانیم، اما باید درک کنیم که این یک بازی فوتبال است و مسائل دیگر باید در جای دیگری مورد بحث قرار بگیرند.»

یکی از ماندگارترین تقابل‌های دو تیم در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۱۹۸۶ رقم خورد؛ مسابقه‌ای که دیگو مارادونا هر دو گل آرژانتین را به ثمر رساند. گل نخست او با دست وارد دروازه شد و بعدها «دست خدا» نام گرفت، در حالی که گل دوم با عبور از چند بازیکن انگلیس به عنوان «گل قرن» در تاریخ ثبت شد.

دیدار دو تیم در جام جهانی ۱۹۹۸ نیز با گل تماشایی مایکل اوون، اخراج دیوید بکام پس از برخورد با دیگو سیمئونه و پیروزی آرژانتین در ضربات پنالتی همراه شد.

چهار سال بعد، بکام با گلزنی از روی نقطه پنالتی، انگلیس را در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۰۲ برابر آرژانتین به پیروزی رساند. آخرین رویارویی دو تیم نیز در سال ۲۰۰۵ و در دیداری دوستانه در ژنو برگزار شد که با پیروزی انگلیس به پایان رسید.

حالا پس از بیش از دو دهه، آرژانتین و انگلیس بار دیگر در جام جهانی مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند؛ مسابقه‌ای برای رسیدن به فینال که با وجود تمام خاطرات و حاشیه‌های تاریخی، اسکالونی تأکید دارد باید فقط در زمین فوتبال تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل