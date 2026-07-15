اسکالونی پیش از جدال تاریخی با انگلیس: این فقط فوتبال است
لیونل اسکالونی در آستانه دیدار حساس آرژانتین و انگلیس در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تلاش کرد فضای سیاسی و تاریخی پیرامون این تقابل را کاهش دهد و تأکید کرد تمرکز دو تیم باید فقط روی فوتبال باشد.
به گزارش ایلنا، رقابت آرژانتین و انگلیس همواره یکی از پرتنشترین داستانهای جام جهانی بوده است؛ تقابلی که علاوه بر اتفاقات ماندگار داخل زمین، تحت تأثیر پیشینه سیاسی دو کشور نیز قرار گرفته، اما اسکالونی نمیخواهد این مسائل وارد مسابقه نیمهنهایی شود.
سرمربی آرژانتین در نشست خبری پیش از بازی گفت: «این فقط یک مسابقه فوتبال است. نباید به دنبال مسائل دیگری باشیم. مقابل تیمی بزرگ با سرمربیای بزرگ قرار میگیریم که برای او احترام زیادی قائلم.»
این صحبتها در شرایطی مطرح شد که موضوع جنگ فالکلند در سال ۱۹۸۲ و حساسیت تاریخی دیدار دو تیم بار دیگر در رسانهها مورد توجه قرار گرفته است.
رودریگو دیپائول نیز موضعی مشابه سرمربی آرژانتین داشت و گفت: «میدانیم این مسابقه خاطرات دیگو را زنده میکند. ما درباره قهرمانان مالویناس آواز میخوانیم، اما باید درک کنیم که این یک بازی فوتبال است و مسائل دیگر باید در جای دیگری مورد بحث قرار بگیرند.»
یکی از ماندگارترین تقابلهای دو تیم در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۱۹۸۶ رقم خورد؛ مسابقهای که دیگو مارادونا هر دو گل آرژانتین را به ثمر رساند. گل نخست او با دست وارد دروازه شد و بعدها «دست خدا» نام گرفت، در حالی که گل دوم با عبور از چند بازیکن انگلیس به عنوان «گل قرن» در تاریخ ثبت شد.
دیدار دو تیم در جام جهانی ۱۹۹۸ نیز با گل تماشایی مایکل اوون، اخراج دیوید بکام پس از برخورد با دیگو سیمئونه و پیروزی آرژانتین در ضربات پنالتی همراه شد.
چهار سال بعد، بکام با گلزنی از روی نقطه پنالتی، انگلیس را در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۰۲ برابر آرژانتین به پیروزی رساند. آخرین رویارویی دو تیم نیز در سال ۲۰۰۵ و در دیداری دوستانه در ژنو برگزار شد که با پیروزی انگلیس به پایان رسید.
حالا پس از بیش از دو دهه، آرژانتین و انگلیس بار دیگر در جام جهانی مقابل یکدیگر قرار میگیرند؛ مسابقهای برای رسیدن به فینال که با وجود تمام خاطرات و حاشیههای تاریخی، اسکالونی تأکید دارد باید فقط در زمین فوتبال تعیین تکلیف شود.