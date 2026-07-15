اسپانیا رکوردشکنی کرد؛ چهار پیروزی حذفی در یک جام جهانی
تیم ملی اسپانیا با شکست فرانسه و صعود به فینال جام جهانی ۲۰۲۶، برای نخستین بار در تاریخ خود موفق شد در یک دوره از این رقابتها چهار مسابقه مرحله حذفی را با پیروزی پشت سر بگذارد.
به گزارش ایلنا، اسپانیا با پیروزی ۲ بر صفر برابر فرانسه در مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، پس از ۱۶ سال بار دیگر به دیدار نهایی بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان رسید. لاروخا پیش از این، تنها در سال ۲۰۱۰ حضور در فینال را تجربه کرده بود که آن دوره با قهرمانی این تیم به پایان رسید.
شاگردان لوئیس دلافوئنته برای رسیدن به فینال، اتریش، پرتغال، بلژیک و فرانسه را در چهار مرحله متوالی شکست دادند. با توجه به اضافه شدن مرحله یکسیودوم نهایی در نخستین جام جهانی ۴۸ تیمی، اسپانیا برای اولین بار چهار پیروزی حذفی را در یک دوره ثبت کرد.
این آمار حتی از مسیر قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۰ نیز فراتر رفته است. لاروخا در آن دوره برای رسیدن به جام، پرتغال، پاراگوئه، آلمان و هلند را شکست داد، اما پیروزی چهارم در دیدار نهایی رقم خورد؛ در حالی که اسپانیای ۲۰۲۶ پیش از فینال به چهار برد حذفی رسیده است.
اهمیت این رکورد زمانی بیشتر میشود که عملکرد ضعیف اسپانیا در سه دوره قبلی جام جهانی مورد توجه قرار گیرد. این تیم در جامهای جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ حتی یک مسابقه حذفی را در زمان قانونی یا وقتهای اضافه نبرده بود. اسپانیا در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز بهترتیب در ضربات پنالتی برابر روسیه و مراکش حذف شد.
اسپانیا در این دوره ابتدا اتریش را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد، سپس با پیروزی یک بر صفر از سد پرتغال گذشت. در یکچهارم نهایی نیز بلژیک را ۲ بر یک مغلوب کرد و در نیمهنهایی با دو گل فرانسه را کنار زد.
پیروزی مقابل فرانسه همچنین روند موفق اسپانیا برابر این حریف را ادامه داد. لاروخا پیشتر در نیمهنهایی یورو ۲۰۲۴ و لیگ ملتهای اروپا ۲۰۲۵ نیز فرانسه را شکست داده بود.
اسپانیا اکنون در آستانه دومین قهرمانی تاریخ خود قرار دارد. تیم دلافوئنته روز یکشنبه در ورزشگاه متلایف، مقابل برنده دیدار آرژانتین و انگلیس قرار خواهد گرفت؛ مسابقهای که میتواند پایان درخشانی برای بازگشت لاروخا به جمع قدرتهای اصلی فوتبال جهان باشد.