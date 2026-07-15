انگلیس با دو غایب مقابل آرژانتین؛ رایس آماده بازگشت
تیم ملی انگلیس در دیدار نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر آرژانتین، جردن هندرسون و جارل کوانسا را در اختیار نخواهد داشت، اما دکلان رایس برای حضور در این مسابقه آماده شده است.
به گزارش ایلنا، انگلیس در آستانه یکی از حساسترین مسابقات خود در جام جهانی، با دو غایب قطعی وارد دیدار برابر آرژانتین خواهد شد. جردن هندرسون به دلیل مصدومیت و جارل کوانسا به علت محرومیت، امکان همراهی سهشیرها را ندارند.
هندرسون هنوز بهصورت رسمی از فهرست انگلیس در جام جهانی خارج نشده، اما روند بهبودی خود را پس از جراحی بازوی شکستهاش ادامه میدهد. این هافبک باتجربه در جریان جشن پیروزی برابر مکزیک در مرحله یکهشتم نهایی آسیب دید و از آن زمان نتوانسته به ترکیب بازگردد.
کوانسا نیز به دلیل کارت قرمزی که در همان مسابقه دریافت کرد، از حضور برابر آرژانتین محروم است و یکی از گزینههای دفاعی توماس توخل در این دیدار نخواهد بود.
با مشخص شدن وضعیت این دو بازیکن، توخل میتواند ترکیب اصلی خود را برای نیمهنهایی نهایی کند. سرمربی انگلیس در این جام جهانی هنوز در دو مسابقه متوالی از یک خط دفاع ثابت استفاده نکرده، اما احتمال دارد برابر آرژانتین همان ترکیب دفاعی دیدار با نروژ را حفظ کند.
ازری کونسا، جان استونز، مارک گوئهی و نیکو اورایلی در پیروزی ۲ بر یک برابر نروژ در خط دفاعی انگلیس به میدان رفتند و عملکرد قابل قبولی داشتند.
در سوی دیگر، شرایط دکلان رایس بهبود یافته است. این هافبک به دلیل بیماری نتوانسته بود با آمادگی کامل در تمرینات شرکت کند، اما انتظار میرود در دیدار روز چهارشنبه در آتلانتا از ابتدا به میدان برود.
انگلیس در شرایطی برابر آرژانتین قرار میگیرد که به جز هندرسون و کوانسا، سایر بازیکنان اصلی خود را در اختیار دارد و توخل میتواند با ترکیبی نزدیک به کامل برای صعود به فینال تلاش کند.