لبوف از فینال ۹۸ گفت: شایعه کردند به بیلیچ پول دادهام
فرانک لبوف، مدافع تیم ملی فرانسه در جام جهانی ۱۹۹۸، از فشارها و حاشیههایی گفت که پس از محرومیت لوران بلان و قرار گرفتن ناگهانیاش در ترکیب اصلی فینال برابر برزیل تجربه کرد.
به گزارش ایلنا، فرانک لبوف در آستانه یادآوری فینال تاریخی جام جهانی ۱۹۹۸، از روزهایی گفت که به شکلی غیرمنتظره به یکی از مهمترین بازیکنان فرانسه در دیدار نهایی تبدیل شد.
لوران بلان در نیمهنهایی برابر کرواسی پس از درگیری با اسلاون بیلیچ اخراج شد و فینال را از دست داد. همین اتفاق باعث شد لبوف در کنار مارسل دسایی در قلب خط دفاعی فرانسه قرار بگیرد.
لبوف درباره فضای آن روزها گفت: «شروع کردند به گفتن که من به بیلیچ پول دادهام تا باعث اخراج لوران شود. این حرفها برایم بسیار سنگین بود، چون احساس میکردم در موقعیتی قرار گرفتهام که شایسته این حجم از بیعدالتی نیستم.»
او با مرور نیمهنهایی برابر کرواسی افزود: «وقتی یک بر صفر عقب افتادیم، شرایط سخت شد، اما بعد از گلهای لیلیان تورام احساس کردم دوباره شانس داریم. در آن لحظات فقط میدانستم اگر به فینال برسیم، به خاطر محرومیت بلان ممکن است بازی کنم.»
مدافع سابق فرانسه همچنین از رفتار ایمه ژاکه پس از نیمهنهایی صحبت کرد و گفت: «بعد از بازی با من صحبت نکرد و احساس تنهایی میکردم. بعدها به من گفت که شایسته این فرصت هستم و از همان زمان رابطهمان بهتر شد.»
لبوف در فینال برابر برزیل نمایش مطمئنی داشت و فرانسه با پیروزی ۳ بر صفر برای نخستین بار قهرمان جام جهانی شد. با این حال، او معتقد است فشارهای قبل از مسابقه باعث شد نتواند آن روز را فقط با شادی به خاطر بیاورد.
او گفت: «۱۲ ژوئیه ۱۹۹۸ هم زیباترین روز زندگیام بود و هم بدترین آن. از یک طرف قهرمان جهان شدم، اما از طرف دیگر احساس میکردم موفقیتم با نوعی بیعدالتی و سوءظن همراه شده است.»